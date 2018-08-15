شؤون فلسطينية

الخارجية: الانحياز الأميركي والصمت الدولي تشجيع للاحتلال لمواصلة هدم المنازل والتطهير العرقي

الخارجية: الانحياز الأميركي والصمت الدولي تشجيع للاحتلال لمواصلة هدم المنازل والتطهير العرقي
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وتمردها على الشرعية الدولية وقرارتها، يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها الهدامة والتخريبية، لأية فرصة سلام محتملة".

جاءت تصريحات الوزارة في ضوء التصعيد الخطير، الذي تمارسه سلطات الاحتلال في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة؛ تحت حجج وذرائع واهية.

ودانت في بيانها، التصعيد الاحتلالي الممنهج والمدروس في طرد العائلات الفلسطينية من مناطق الأغوار عامةً، وكما حصل مؤخراً في خربة يرزة شرق مدينة طوباس في الأغوار الشمالية خاصة، وإجبارها من جديد على إخلاء منازلها بالقوة بذريعة إجراء (تدريبات عسكرية)، في محاولة إسرائيلية مستمرة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطق الأغوار بشكل قسري، وإخلائها لصالح التوسع الاستيطاني الاستعماري واقتصادياته.

كما دانت الوزارة، مصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال" في القدس على خطة لبناء كليات عسكرية على أرض فلسطينية واقعة في قرية عين كارم في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لتعميق الاستيطان، وتهويد القدس المحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، عبر إغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين اليهود.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، تستغل بشكل بشع مظلة الدعم والانحياز الأميريكي للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية، لرسم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة، ومن جانب واحد، وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ودفن أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأعربت عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، وتدّعي التمسك بالسلام القائم على حل الدولتين.

أخبار ذات صلة

مجلس الأمناء الجديد لجامعة الأزهر ينتخب أعضاء هيئة المكتب

مجلس الأمناء الجديد لجامعة الأزهر ينتخب أعضاء هيئة المكتب

موقع إسرائيلي: هذه بنود ومراحل اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل

موقع إسرائيلي: هذه بنود ومراحل اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل

برئاسة الأمين العام.. وفد من اتحاد الكتاب يزور جامعة الأزهر

برئاسة الأمين العام.. وفد من اتحاد الكتاب يزور جامعة الأزهر

عبد الباري عطوان: منظمات متطرفة ستخرج لحكم الضفة الغربية بعد رحيل أبو مازن

عبد الباري عطوان: منظمات متطرفة ستخرج لحكم الضفة الغربية بعد رحيل أبو مازن

الهباش: حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين أساس السلام والأمن العالمي

الهباش: حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين أساس السلام والأمن العالمي

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة &#34;أسر الشهداء&#34; في الضفة

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة "أسر الشهداء" في الضفة

الوزير ادعيس: إطلاق موسم العمرة في قطاع غزة قريباً

الوزير ادعيس: إطلاق موسم العمرة في قطاع غزة قريباً

تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مجلس الأمناء الجديد لجامعة الأزهر ينتخب أعضاء هيئة المكتب

مجلس الأمناء الجديد لجامعة الأزهر ينتخب أعضاء هيئة المكتب

الخارجية: الانحياز الأميركي والصمت الدولي تشجيع للاحتلال لمواصلة هدم المنازل والتطهير العرقي

الخارجية: الانحياز الأميركي والصمت الدولي تشجيع للاحتلال لمواصلة هدم المنازل والتطهير العرقي

برئاسة الأمين العام.. وفد من اتحاد الكتاب يزور جامعة الأزهر

برئاسة الأمين العام.. وفد من اتحاد الكتاب يزور جامعة الأزهر

الهباش: حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين أساس السلام والأمن العالمي

الهباش: حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين أساس السلام والأمن العالمي

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة &#34;أسر الشهداء&#34; في الضفة

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة "أسر الشهداء" في الضفة

تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

مرسوم رئاسي بتنصيب الدكتور مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

مرسوم رئاسي بتنصيب الدكتور مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

شهادات مفزعة: أسرى احتجزوا داخل الحمامات وآخرون أجبروا على النوم فوق المراحيض

شهادات مفزعة: أسرى احتجزوا داخل الحمامات وآخرون أجبروا على النوم فوق المراحيض

منوعات

علا الفارس تكشف كيف تغيّر شكلها في مسلسلها الجديد

علا الفارس تكشف كيف تغيّر شكلها في مسلسلها الجديد

بعد زواج طليقته بـ 72 ساعة.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد

بعد زواج طليقته بـ 72 ساعة.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد

ممثل &#34;باب الحارة&#34; يرتبط بملكة جمال لبنانية

ممثل "باب الحارة" يرتبط بملكة جمال لبنانية

هل تذكرون كليب &#34;سيب إيدي&#34;؟مخرجُه يعلن مفاجأة غير متوقعة

هل تذكرون كليب "سيب إيدي"؟مخرجُه يعلن مفاجأة غير متوقعة

زوج سمية الخشاب يُغازل أحمد عز.. والجمهور غاضب: &#34;وش الخير مليان بوتوكس&#34;

زوج سمية الخشاب يُغازل أحمد عز.. والجمهور غاضب: "وش الخير مليان بوتوكس"

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

عربي

الجيش اللبناني: إصابة عنصريْن في اعتداء من قبل دورية إسرائيلية

الجيش اللبناني: إصابة عنصريْن في اعتداء من قبل دورية إسرائيلية

نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

نصر الله: حزب الله اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي

نصر الله: حزب الله اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي

مسؤول سعودي: هذا ما يفعله الملك سلمان كل يوم قبل نومه

مسؤول سعودي: هذا ما يفعله الملك سلمان كل يوم قبل نومه