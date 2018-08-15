شاهد: حزب الله يرصد ويُراقب مناورات إسرائيل الشمالية

وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعات عسكرية إسرائيلية، تشارك في مناورات عسكرية، كانت إسرائيل قد أعلنت عنها منذ أيام على الحدود الشمالية المحاذية للحدود السورية، عند سفوح الجولان السوري.

رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام الحربي التابع لـ (حزب الله) اللبناني على صفحته الرسمية على (تويتر)، صوراً خاصة التقطتها وحدة الرصد والمراقبة في الحزب، لدبابات وملالات تابعة للجيش الإسرائيلي، تشارك في مناورة عسكرية، عند سفوح الجولان السوري.