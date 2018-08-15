شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي: هذه بنود ومراحل اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل

موقع إسرائيلي: هذه بنود ومراحل اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (كان) الإسرائيلي، إن حركة حماس قريبة جداً من التوقيع على اتفاق التهدئة مع إسرائيل.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن بنود اتفاق التهدئة، تضمن وقف إطلاق النار بين الطرفين، مقابل رفع الحصار بشكل تدريجي عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية، تتضمن وقف التظاهرات وإطلاق البالونات الحارقة، على حدود غزة، مقابل إعادة فتح معابر قطاع غزة، بما فيها معبر رفح البري.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، تتضمن المرحلة الثانية، إجراء مباحثات حول إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة، خاصة بقطاع غزة، والبدء بمفاوضات حول الجنود الإسرائيليين، من أجل التوصل إلى صفقة تبادل بين الطرفين.

ووفقاً للموقع الإسرائيلي، فقد رفضت حماس طلباً لحركة فتح بأن يقوم بتوقيع الاتفاق شخصية من السلطة الفلسطينية، أو حركة فتح، وأصرت على أن يكون التوقيع بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية. 

وأشار الموقع، إلى أن الاتفاقية المتبلورة بين الطرفين، بوساطة دولية ومصرية، قريبة جداً، ومن المتوقع أن توقع عليها حركة حماس، خلال الأيام القادمة، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، في حال تمت المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الكابينت.

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