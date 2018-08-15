شؤون فلسطينية

برئاسة الأمين العام.. وفد من اتحاد الكتاب يزور جامعة الأزهر

برئاسة الأمين العام.. وفد من اتحاد الكتاب يزور جامعة الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأستاذ الدكتور هاني نجم، رئيس جامعة الأزهر- غزة في مكتبه أمس، وفداً رفيع المستوى من اتحاد الكتاب برئاسة الأستاذ نافذ الرفاعي، الأمين العام للاتحاد، يرافقه كل من الدكتور المتوكل طه، عضو مجلس أمناء جامعة الأزهر- غزة؛ في أولى زياراته للجامعة، والدكتور سمير شحادة، أمين سر المكتب الحركي في المحافظات الشمالية، والأستاذ عبد الله تايه، الأمين العام المساعد لاتحاد الكتاب من المحافظات الجنوبية، وكان في استقبالهم من الجامعة  كل من: الأستاذ الدكتور سامي مصلح، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور مروان الأغا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ الدكتور محمد صلاح أبو حميدة، عميد الدراسات العليا.

ورحب أ.د. نجم بالوفد الزائر كل باسمه ولقبه، معبراً عن فخر الجامعة وسعادتها بزيارة وفد الاتحاد، وقدوم أعضائه من الضفة الغربية، رفضاَ وبغضاَ للانقسام، مؤكداً أن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، ستسعى لتقديم كافة الإمكانيات قدر المستطاع أمام الاتحاد وأعضائه؛ الذين يشكلون صفوة الأكاديميين والباحثين على مستوى الوطن.

وحيا أ. الرفاعي جهود القائمين على جامعة الأزهر- غزة ، مقدماً لهم جزيل الشكر على استمرارهم في الحفاظ على هذا المكان العظيم الذي يقدم للإنسانية الكثير، ويساهم في بناء العقول والمعارف لدى أبناء هذا الشعب العظيم.

وأكد أ.الرفاعي، أن الأزهر سيبقى أزهر فلسطين، مضيفاً أن الاتحاد يتطلع لعقد مؤتمر أدبي بالشراكة مع الجامعة، يضم رموز الثقافة والإبداع في فلسطين، كخطوة أولى في بناء شراكة ثقافية وتعاون بناء؛ لتحقيق نهضة علمية أدبية، تكون نبراساً يهتدي به العلماء والأدباء في شتى أنحاء الوطن.

 وفي كلمه له، عبر  الدكتور طه، عن سعادته البالغة وفخره بنيله عضوية مجلس أمناء جامعة الأزهر- غزة؛ كونها المؤسسة التعليمية الكبرى الوحيدة، التي تخلق قوساً يستظل به جميع أطياف الوطن، مؤكداً أنه سيسعى جاهداً لتقديم ما أمكن لهذه المؤسسة بالتعاون مع باقي أعضاء مجلس الأمناء.

وحيا د. طه صمود أهالي قطاع غزة، ومؤسساته التعليمية؛ مؤكداً أنه يوجد خلف البؤس بأس وقوة حياة؛ و إصرار على البقاء؛ فكل هذه التراكمات الخانقة لا يوجد لها نموذج فعلي لقوة الحياة إلا في قطاع غزة، وأكد أن الاتحاد لا يقبل، ولن يقبل الانقسام بين شطري الوطن.

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