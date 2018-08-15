دولي

في رَدّ جديد.. تركيا تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية

في رَدّ جديد.. تركيا تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت تركيا، زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك في رد جديد على قرارات أمريكية مماثلة.

وأعلنت أنقرة، الأربعاء، زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، رداً على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ والألمنيوم، في أجواء من التوتر الشديد بين البلدين.

وكتب نائب الرئيس التركي، فؤاد اوكتاي في تغريدة له: "رسوم استيراد بعض المنتجات، رفعت في إطار المعاملة بالمثل، رداً على الهجمات المتعمدة للإدارة الأميركية على اقتصادنا".

أخبار ذات صلة

بعد ترامب.. بوتين يستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية قريباً

بعد ترامب.. بوتين يستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية قريباً

بعد التعافي.. الليرة التركية تُسَجّل تراجعاً جديداً

بعد التعافي.. الليرة التركية تُسَجّل تراجعاً جديداً

الشرطة البريطانية: مُنفذ حادث الدهس في لندن بريطاني الجنسية

الشرطة البريطانية: مُنفذ حادث الدهس في لندن بريطاني الجنسية

الكونغرس ينشر مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا

الكونغرس ينشر مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا

ترامب يُهاجم مساعدته السابقة: إنها &#34;كلبة مسعورة&#34;

ترامب يُهاجم مساعدته السابقة: إنها "كلبة مسعورة"

فيديو: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي بإيطاليا

فيديو: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي بإيطاليا

طالبان تسيطر على قاعدة عسكرية بأفغانستان وتقتل وتأسر العشرات

طالبان تسيطر على قاعدة عسكرية بأفغانستان وتقتل وتأسر العشرات

إصابات جراء اصطدام سيارة بحاجز أمام البرلمان البريطاني والشرطة تعتقل السائق

إصابات جراء اصطدام سيارة بحاجز أمام البرلمان البريطاني والشرطة تعتقل السائق

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الهباش: حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين أساس السلام والأمن العالمي

الهباش: حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين أساس السلام والأمن العالمي

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة &#34;أسر الشهداء&#34; في الضفة

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة "أسر الشهداء" في الضفة

تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

مرسوم رئاسي بتنصيب الدكتور مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

مرسوم رئاسي بتنصيب الدكتور مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

شهادات مفزعة: أسرى احتجزوا داخل الحمامات وآخرون أجبروا على النوم فوق المراحيض

شهادات مفزعة: أسرى احتجزوا داخل الحمامات وآخرون أجبروا على النوم فوق المراحيض

قوات الاحتلال تعقتل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعقتل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

عساف: يَجري التحضير للتوجه للجنائية الدولية باسم أهالي قرية (الخان الأحمر)

عساف: يَجري التحضير للتوجه للجنائية الدولية باسم أهالي قرية (الخان الأحمر)

الرئيس يهنئ نظيره رئيس الكونغو الشعبية بالعيد الوطني

الرئيس يهنئ نظيره رئيس الكونغو الشعبية بالعيد الوطني

منوعات

ممثل &#34;باب الحارة&#34; يرتبط بملكة جمال لبنانية

ممثل "باب الحارة" يرتبط بملكة جمال لبنانية

هل تذكرون كليب &#34;سيب إيدي&#34;؟مخرجُه يعلن مفاجأة غير متوقعة

هل تذكرون كليب "سيب إيدي"؟مخرجُه يعلن مفاجأة غير متوقعة

زوج سمية الخشاب يُغازل أحمد عز.. والجمهور غاضب: &#34;وش الخير مليان بوتوكس&#34;

زوج سمية الخشاب يُغازل أحمد عز.. والجمهور غاضب: "وش الخير مليان بوتوكس"

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:&#34;نازل مهموم&#34;.. والجمهور: &#34;نهفة تانية&#34;

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:"نازل مهموم".. والجمهور: "نهفة تانية"

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

عربي

الجيش اللبناني: إصابة عنصريْن في اعتداء من قبل دورية إسرائيلية

الجيش اللبناني: إصابة عنصريْن في اعتداء من قبل دورية إسرائيلية

نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

نصر الله: حزب الله اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي

نصر الله: حزب الله اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي

مسؤول سعودي: هذا ما يفعله الملك سلمان كل يوم قبل نومه

مسؤول سعودي: هذا ما يفعله الملك سلمان كل يوم قبل نومه