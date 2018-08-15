في رَدّ جديد.. تركيا تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية

رام الله - دنيا الوطن

قررت تركيا، زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك في رد جديد على قرارات أمريكية مماثلة.







وأعلنت أنقرة، الأربعاء، زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، رداً على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ والألمنيوم، في أجواء من التوتر الشديد بين البلدين.



وكتب نائب الرئيس التركي، فؤاد اوكتاي في تغريدة له: "رسوم استيراد بعض المنتجات، رفعت في إطار المعاملة بالمثل، رداً على الهجمات المتعمدة للإدارة الأميركية على اقتصادنا".



