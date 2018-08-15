شؤون فلسطينية

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة "أسر الشهداء" في الضفة

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة "أسر الشهداء" في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت، رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير، اليوم الأربعاء، أسماء الحجاج من أسر الشهداء المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين الشريفيين في المحافظات الشمالية للعام 2018، والبالغ عددهم 500 حاج وحاجة، مقسمة بين 420 حاج وحاجة من الضفة الغربية، و80 حاجاً وحاجة من الساحات الخارجية.

وأوضحت الوزير في بيان صحفي، أن اختيار الحجاج، جاء وفق معايير محددة يتم اتباعها سنوياً، وجميع جوازات الحجاج وضعت عليها التأشيرات اللازمة من قبل الجانب السعودي.

يذكر، أنه تم الاعلان عن المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين في المحافظات الجنوبية، يوم أمس، والبالغ عددهم 500 حاج.

قائمة حجاج المكرمة: 

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