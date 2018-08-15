الوزير ادعيس: إطلاق موسم العمرة في قطاع غزة قريباً

كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الأربعاء، عن جهود تبذلها الأوقاف لإعادة تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة إلى الديار الحجازية قريباً، وذلك بعد توقف دام لنحو أربع سنوات.





رام الله - دنيا الوطنوقال ادعيس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إن هناك جهود تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من أجل إعادة تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة قريباً، بعد انتهاء موسم الحج.وشدد ادعيس، على مواصلة المشوار من أجل تحقيق هدف انطلاق رحلات العمرة من غزة إلى البقاع المقدسة، مؤكداً على أهمية الورش التثقيفية والإرشادية، التي تنظمها الإدارة العامة للعمل النسائي لحاجات فلسطين في مقر إقامتهن بمكة المكرمة، استعداداً للبدء بمناسك الحج.