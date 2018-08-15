تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 9708 مسافرين في الاتجاهين الثلاثاء 14-08-2018 عبر (معبر الكرامة) وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 5158 مسافراً.

قادمون: 4550 مسافراً.

مرجعون: 7 مسافرين.





وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأربعاء، لمدة 24 ساعة متواصلة في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن