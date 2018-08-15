شؤون فلسطينية

مرسوم رئاسي بتنصيب الدكتور مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

مرسوم رئاسي بتنصيب الدكتور مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً، بتنصيب الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنلوجيا برتبة وزير، وتعتبر الأكاديمية مؤسسة سيادية تهدف إلى تعزيز قدرات دولة فلسطين في مختف مجالات العلوم
والكنولوجيا، وجعلها روافع لبناء اقتصاد معاصر قائم على الابتكار والمعرفة، ويمتد مداها ليشمل التكنولوجيا المتقدمة والعلوم الطبيعية والهندسية والزراعية، بالإضافة إلى العلوم الصحية والطبية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية.

ومن أجل تحقيق غاياتها تقوم الأكاديمية ببناء التجمعات العلمية ومراكز البحوث الوطنية المتخصصة، وتنسيق الجهود العلمية الوطنية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة كافة، كما تقوم بتطوير برامج تعاون علمي وتكنولوجي ثنائية ومتعددة الأطراف مع العديد من الدول الصديقة، وتولي الأكاديمية اهتماماً خاصاً بتحفيز وتنظيم ودعم الانخراط الفعالوالمستدام للعلماء والخبراء الفلسطينيين في الشتات في بناء  وطنهم الأم وفي نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا.

وقد حازت الأكاديمية على اعتراف عالمي جامع وتبوأت مكانة لائقة كممثل لدولة فلسطين في المحافل الدولية والإقليمية كافة التي ضمت مؤسسات مناظرة من دول العالم، ومنها المجلس العالمي للأكاديميات، شبكة الأكاديميات للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تجمع العلوم والتكنولوجيا والإبداع لدول الشرق الأوسط، الشبكة الدولية لحقوق الإنسان للأكاديميات والمؤسسات العلمية، تجمع الأكاديميات العلمية للشؤون الدولية، التجمع العالمي للأكاديميات الطبية.

كما تحظى الأكاديمية بصفة شريك علمي للمؤسسات التالية: أكاديمية العلوم لدول العالم الثالث، شبكة المنظمات العلمية لدول العالم الثالث، المنتدى العالمي للعلوم، (يونسكو)، أكاديمية العلوم لدول العالم الإسلامي.

أخبار ذات صلة

موقع إسرائيلي: هذه بنود ومراحل اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل

موقع إسرائيلي: هذه بنود ومراحل اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل

الهباش: حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين أساس السلام والأمن العالمي

الهباش: حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين أساس السلام والأمن العالمي

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة &#34;أسر الشهداء&#34; في الضفة

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة "أسر الشهداء" في الضفة

الوزير ادعيس: إطلاق موسم العمرة في قطاع غزة قريباً

الوزير ادعيس: إطلاق موسم العمرة في قطاع غزة قريباً

تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

شهادات مفزعة: أسرى احتجزوا داخل الحمامات وآخرون أجبروا على النوم فوق المراحيض

شهادات مفزعة: أسرى احتجزوا داخل الحمامات وآخرون أجبروا على النوم فوق المراحيض

قوات الاحتلال تعقتل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعقتل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

حماس: عقد &#34;المركزي&#34; يُكرس الانقسام واجتماع الفصائل بالقاهرة يمثل إرادة شعبنا

حماس: عقد "المركزي" يُكرس الانقسام واجتماع الفصائل بالقاهرة يمثل إرادة شعبنا

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الهباش: حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين أساس السلام والأمن العالمي

الهباش: حل القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين أساس السلام والأمن العالمي

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة &#34;أسر الشهداء&#34; في الضفة

أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة "أسر الشهداء" في الضفة

تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

تنقل 9708 مسافرين الثلاثاء على (معبر الكرامة)

مرسوم رئاسي بتنصيب الدكتور مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

مرسوم رئاسي بتنصيب الدكتور مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

شهادات مفزعة: أسرى احتجزوا داخل الحمامات وآخرون أجبروا على النوم فوق المراحيض

شهادات مفزعة: أسرى احتجزوا داخل الحمامات وآخرون أجبروا على النوم فوق المراحيض

قوات الاحتلال تعقتل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعقتل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

عساف: يَجري التحضير للتوجه للجنائية الدولية باسم أهالي قرية (الخان الأحمر)

عساف: يَجري التحضير للتوجه للجنائية الدولية باسم أهالي قرية (الخان الأحمر)

الرئيس يهنئ نظيره رئيس الكونغو الشعبية بالعيد الوطني

الرئيس يهنئ نظيره رئيس الكونغو الشعبية بالعيد الوطني

منوعات

ممثل &#34;باب الحارة&#34; يرتبط بملكة جمال لبنانية

ممثل "باب الحارة" يرتبط بملكة جمال لبنانية

هل تذكرون كليب &#34;سيب إيدي&#34;؟مخرجُه يعلن مفاجأة غير متوقعة

هل تذكرون كليب "سيب إيدي"؟مخرجُه يعلن مفاجأة غير متوقعة

زوج سمية الخشاب يُغازل أحمد عز.. والجمهور غاضب: &#34;وش الخير مليان بوتوكس&#34;

زوج سمية الخشاب يُغازل أحمد عز.. والجمهور غاضب: "وش الخير مليان بوتوكس"

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:&#34;نازل مهموم&#34;.. والجمهور: &#34;نهفة تانية&#34;

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:"نازل مهموم".. والجمهور: "نهفة تانية"

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

عربي

الجيش اللبناني: إصابة عنصريْن في اعتداء من قبل دورية إسرائيلية

الجيش اللبناني: إصابة عنصريْن في اعتداء من قبل دورية إسرائيلية

نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

نصر الله: حزب الله اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي

نصر الله: حزب الله اليوم أقوى من الجيش الإسرائيلي

مسؤول سعودي: هذا ما يفعله الملك سلمان كل يوم قبل نومه

مسؤول سعودي: هذا ما يفعله الملك سلمان كل يوم قبل نومه