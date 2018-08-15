مرسوم رئاسي بتنصيب الدكتور مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا





كما تحظى الأكاديمية بصفة شريك علمي للمؤسسات التالية: أكاديمية العلوم لدول العالم الثالث، شبكة المنظمات العلمية لدول العالم الثالث، المنتدى العالمي للعلوم، (يونسكو)، أكاديمية العلوم لدول العالم الإسلامي.

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً، بتنصيب الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنلوجيا برتبة وزير، وتعتبر الأكاديمية مؤسسة سيادية تهدف إلى تعزيز قدرات دولة فلسطين في مختف مجالات العلوموالكنولوجيا، وجعلها روافع لبناء اقتصاد معاصر قائم على الابتكار والمعرفة، ويمتد مداها ليشمل التكنولوجيا المتقدمة والعلوم الطبيعية والهندسية والزراعية، بالإضافة إلى العلوم الصحية والطبية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية.ومن أجل تحقيق غاياتها تقوم الأكاديمية ببناء التجمعات العلمية ومراكز البحوث الوطنية المتخصصة، وتنسيق الجهود العلمية الوطنية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة كافة، كما تقوم بتطوير برامج تعاون علمي وتكنولوجي ثنائية ومتعددة الأطراف مع العديد من الدول الصديقة، وتولي الأكاديمية اهتماماً خاصاً بتحفيز وتنظيم ودعم الانخراط الفعالوالمستدام للعلماء والخبراء الفلسطينيين في الشتات في بناء وطنهم الأم وفي نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا.وقد حازت الأكاديمية على اعتراف عالمي جامع وتبوأت مكانة لائقة كممثل لدولة فلسطين في المحافل الدولية والإقليمية كافة التي ضمت مؤسسات مناظرة من دول العالم، ومنها المجلس العالمي للأكاديميات، شبكة الأكاديميات للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تجمع العلوم والتكنولوجيا والإبداع لدول الشرق الأوسط، الشبكة الدولية لحقوق الإنسان للأكاديميات والمؤسسات العلمية، تجمع الأكاديميات العلمية للشؤون الدولية، التجمع العالمي للأكاديميات الطبية.