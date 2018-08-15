شهادات مفزعة: أسرى احتجزوا داخل الحمامات وآخرون أجبروا على النوم فوق المراحيض

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها اليوم الأربعاء، شهادات قاسية لأسرى، تعرضوا للضرب والشتم خلال عمليات اعتقالهم، وتفنن إدارة سجون الاحتلال في التنكيل بهم خلال عزلهم والتحقيق معهم.





وأوضحت الهيئة، أن الأسير رامي أحمد كوسا (26 عاما) من نابلس، أفاد بتعرضه للضرب العنيف باعقاب البنادق وبصاطير جنود الاحتلال، خلال اعتقاله من منزله بتاريخ 20/6/2018، كما خضع لتحقيق قاس في سجن (عسقلان) لمدة شهر، تعرض فيها للتنكيل والشتم والإهانة على أيدي المحققين، قبل أن يتم نقله إلى سجن (مجدو).





وقال،" احتجزوني في زنازنة ضيقة جداً وعديمة الإضاءة والتهوية، وذات جدران خشنة للغاية لم أستطع حتى الاتكاء عليها، وبداخلها مرحاض من الباطون، أجبرت على النوم فوقه لضيق المساحة، وقد شعرت بالاختناق وضيق في التنفس، كما قدموا لي طعاماً سيئاً للغاية كماً ونوعاً، وحرموني من الاستحمام أو تغيير ملابسي لأكثر من 28 يوماً بشكل متواصل".





وفي إفادات مشابهة، ذكر الأسير فادي سعيدان (35 عاماً) من مدينة جنين، أنه اعتقل بتاريخ 4/6/2018 من منزله في ساعة متأخرة من الليل، بعد أن أثاروا الرعب والذعر في نفوس أطفاله، وقاموا بتفتيش منزله، وبعدها تم اقتياده الى مركز تحقيق الجلمة وقاموا بتفتيشه تفتيشاً عارياً.





وخلال التحقيق معه، تم احتجازه في الحمام لساعات، ووضعه في زنزانة ضيقه كريهة الرائحة، ويشعل فيه الضوء لمدة 24 ساعة، كما اشتكى من سوء الأكل المقدم له نوعاً وكماً، ومن منع إدخال الملابس له أو حتى السماح له بالاستحمام.

رام الله - دنيا الوطن