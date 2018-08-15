حماس: عقد "المركزي" يُكرس الانقسام واجتماع الفصائل بالقاهرة يمثل إرادة شعبنا

قال المتحدث باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء: إن عقد المجلس المركزي في رام الله "يعكس حالة الاستبداد، ويكرس الانقسام ويعزز الانفصال" وفق تصريحه.





وأضاف القانوع في تصريح نشره على حسابه في (تويتر)، إن اجتماع الفصائل في القاهرة، يأتي لبحث الشراكة ومصلحة شعبنا، والتخفيف عنه، وهذا يمثل إرادة شعبنا وشرعيته، وترسيخ للعمل الوطني المشترك.





وتفتتح في رام الله اليوم، أعمال الدورة الـ 29 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وسط مقاطعة واسعة لفصائل وأحزاب فلسطينية وفعاليات شعبية وشخصيات مستقلة.

رام الله - دنيا الوطن