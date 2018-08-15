عساف: يَجري التحضير للتوجه للجنائية الدولية باسم أهالي قرية (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أنه يجري التحضير الآن للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية باسم أهالي قرية (الخان الأحمر) لرفع دعوى على سلطات الاحتلال التي تسعى لهدم القرية، وتهجير سكانها، إذا ما كان قرار محكمة الاحتلال سلبياً الخميس المقبل.وقال عساف لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، إنه سيتم الاستمرار في الحراك الشعبي على الأرض، وتعزيز صمود المواطنين في (الخان الأحمر) لمواجهة مخططات الاحتلال، التي تهدف لتفريغ المناطق المصنفة (ج) من المواطنين، وفصلها لإحكام السيطرة عليها تنفيذاً لما تُسمى (صفقة القرن).وأضاف عساف في السياق، أن الثغرة التي اكتشفها المحامون في قضية (الخان الأحمر) تتعلق بإخفاء المحكمة التقرير البيئي، والاكتفاء بذكره فقط في المنطقة التي اقترحوا نقل سكان الخان إليها، وهي تجمع برك مياه الصرف الصحي قرب عقبة جبر، الأمر الذي أدى لطلب المحامين من المحكمة، بضرورة تقديم هذا التقرير، الذي يسقط خيار النقل لهذه المنطقة.