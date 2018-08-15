دولي

بعد ترامب.. بوتين يستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية قريباً

بعد ترامب.. بوتين يستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية قريباً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية جوابية إلى رئيس جمهورية كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمناسبة الذكرى الـ 73 لتحرير كوريا من الحكم الياباني، إنه مستعد للاجتماع معه في المستقبل القريب؛ لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

أضاف بوتين، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "أؤكد استعدادي للالتقاء بك في المستقبل القريب؛ لمناقشة القضايا العاجلة للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المهمة".

وهنأ بوتين كيم جونغ أون والكوريين الشماليين على "العطلة الوطنية"، وأعرب عن تقديره البالغ لأن الزعيم الكوري الشمالي، تذكر كيف أن جنود الجيش الأحمر، والكوريين "قاتلوا جنباً إلى جنب" ضد العدو المشترك.

وأضاف بوتين: "أنا على يقين بأن الإجراءات المشتركة لروسيا، وكوريا الشمالية، وجمهورية كوريا الجنوبية، ستكون قادرة على مواصلة تطوير التعاون ذات المنفعة المتبادلة، بدءاً من تنفيذ المشاريع الثلاثية".

هذا وتم الإعلان في وقت سابق، أن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ 73 لتحرير كوريا من الحكم الياباني.   

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