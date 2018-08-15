شؤون فلسطينية

باراك: نتنياهو استسلم لحماس والحكومة لا تعرف التحضير لعملية عسكرية بغزة

باراك: نتنياهو استسلم لحماس والحكومة لا تعرف التحضير لعملية عسكرية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اتفاق التهدئة، الذي جرى مع حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.

وقال باراك: "لقد استسلم نتنياهو لحماس، فهذه الحكومة لا تعرف كيفية التحضير لعملية عسكرية، وكيفية اجتياح غزة"، بحسب الإذاعة.

وفي السياق، رأى باراك، أن الحكومة الإسرائيلية باتفاقها مع حركة حماس، تحاول تقويض السلطة الفلسطينية، والقضاء على التعاون معها.

يشار إلى أن جمهورية مصر العربية، بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد التصعيد الذي شهده قطاع غزة الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين.

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