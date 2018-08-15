بعد إغلاق لعدة أسابيع.. إعادة فَتح معبر (كرم أبو سالم) بشكل اعتيادي

خاص دنيا الوطنأعلن رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة، أنه تم إعادة فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري) جنوبي قطاع غزة، منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء، وبشكل اعتيادي، كما كان الحال عليه قبل يوم 10 تموز/ يوليو 2018.وأشار فتوح في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن البضائع مازالت تدخل عبر المعبر إلى قطاع غزة"، لافتاً إلى أن البضائع التي دخلت هي تلك الأصناف التي كانت تدخل ما قبل يوم 10 تموز/ يوليو 2018.بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية: "من المتوقع أن يتم تمرير 800 شاحنة اليوم، إلى قطاع غزة من خلال كرم أبو سالم".يشار إلى أن أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قرر إعادة فتح (معبر كرم أبو سالم) وتوسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة.وقد تعرض ليبرمان لانتقادات واسعة من قبل وزراء إسرائيليين، وعلى رأسهم نيفتالي بينت وزير التعليم، الذي اعتبر أن ليبرمان قدم بهذه التسهيلات خدمة كبيرة لحركة حماس في قطاع غزة.