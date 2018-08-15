بالفيديو.. رباح: أوضاع المنظمة سوف تتراجع ونحن مع مجلس وطني مُوحّد

قال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تعقيبًا على قرار الجبهة الديمقراطية مقاطعة المجلس المركزي، قرار المقاطعة جاءت بسبب تعطيل قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والمجالس المركزية السابقة، فيما يتعلق بالقضايا السياسية الكبيرة، التي تشكل خيارات لمنظمة التحرير.





أضاف رباح، خلال مداخلته، على شاشة (الغد)، أن هناك قراراً خاصاً بقطاع غزة، وقرار آخر بتحديد العلاقة مع إسرائيل بدءاً بتجميد التعاملات المشتركة، وسحب الاعتراف بها، وفك الروابط الاقتصادية مع دولة الاحتلال، أما القرار الثالث، جاء بتصعيد المقاومة الشعبية باعتبارها الشكل الرئيسي في مقارعة الاحتلال، لافتًا إلى أنه لابد من عقد مؤتمر دولي؛ لتطبيق قرارته وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية، بصفتها قيادة يومية للشعب الفلسطيني.





وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى أن أوضاع المنظمة، سوف تتراجع ولا يمكننا استنهاض شعبنا لمواجهة (صفقة القرن)، موضحًا أننا مع مجلس وطني موحد يضم جميع أطياف الشعب الفلسطيني، بما فيها حماس والجهاد.





رام الله - دنيا الوطن