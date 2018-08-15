بغياب خمسة فصائل رئيسية.. المجلس المركزي يجتمع اليوم برام الله

وأضاف حمايل، أن المطلوب من المجلس المركزي، البحث في الآليات التنفيذية والعملية؛ لتجسيد دولة فلسطين على أرض الواقع.

ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عباس خطاباً مهماً ومطولاً اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي، (دورة الشهيد رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة)، التي ستعقد في رام الله.





من ناحيته، قال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، إن جلسة المجلس، ستنطلق اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء، مشيراً إلى أن كافة التحضيرات انتهت، وبانتظار وصول كافة الأعضاء اليوم الأربعاء.



وأوضح صبيح، أن جلسة المركزي اليوم الأربعاء، ستبحث التحركات الدولية والعربية؛ لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والاستراتيجية الوطنية؛ للبحث عن إطار دولي لعملية السلام، إضافة إلى آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني.