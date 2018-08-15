بغياب خمسة فصائل رئيسية.. المجلس المركزي يجتمع اليوم برام الله
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، وسط غياب خمسة فصائل رئيسية هي: "حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية".
وقال مدير المجلس الوطني الفلسطيني، عمر حمايل: إن التقرير الذي سيقدم في اجتماعات المجلس المركزي، يتضمن آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة، والتي تتعلق بالوضع الداخلي وتحقيق المصالحة، وتحديد العلاقة مع إسرائيل ومواجهة المخططات الأميريكية المعادية لقضيتنا.
وأضاف حمايل، أن المطلوب من المجلس المركزي، البحث في الآليات التنفيذية والعملية؛ لتجسيد دولة فلسطين على أرض الواقع.
ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عباس خطاباً مهماً ومطولاً اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي، (دورة الشهيد رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة)، التي ستعقد في رام الله.
من ناحيته، قال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، إن جلسة المجلس، ستنطلق اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء، مشيراً إلى أن كافة التحضيرات انتهت، وبانتظار وصول كافة الأعضاء اليوم الأربعاء.
وأوضح صبيح، أن جلسة المركزي اليوم الأربعاء، ستبحث التحركات الدولية والعربية؛ لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والاستراتيجية الوطنية؛ للبحث عن إطار دولي لعملية السلام، إضافة إلى آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
وأوضح صبيح، أن جلسة المركزي اليوم الأربعاء، ستبحث التحركات الدولية والعربية؛ لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والاستراتيجية الوطنية؛ للبحث عن إطار دولي لعملية السلام، إضافة إلى آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
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