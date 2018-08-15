مجموعات المستوطنين تواصل اقتحام الأقصى بحراسة مشددة
رام الله - دنيا الوطن
واصلت مجموعات المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال ووحداته الخاصة.
واصلت مجموعات المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال ووحداته الخاصة.
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