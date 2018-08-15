الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ



السبت 2018/08/18: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 31-20 30-20 بيت لحم 30-20 31-20 30-20 رام الله والبيرة 28-19 29-19 28-19 طولكرم 31-25 31-25 31-25 نابلس 32-21 33-21 32-21 قلقيلية 31-25 31-25 31-25 جنين 34-22 35-22 34-22 سلفيت 30-20 31-20 30-20 طوباس 34-22 35-22 34-22 روابي 31-20 32-20 31-20 الخليل 29-19 30-19 29-19 غزه 30-26 30-26 30-26 أريحا 40-26 41-26 40-26 خانيونس 30-26 30-26 30-26 الأغوار الشمالية 38-24 39-24 38-24 رفح 31-25 31-25 31-25 السبت 2018/08/18: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2018/08/16: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/08/17: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.