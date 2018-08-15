وفاة طفل بعد دهسه من قبل جده في ساحة منزله بقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنتوفي طفل مساء أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لحادث دهس في بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية.بدوره، قال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "إن طفلاً يبلغ من العمر عام ونصف، توفي بعد دهسه من قبل جده في ساحة منزله في بلدة جبلة جنوب قلقيلية".