وفاة طفل بعد دهسه من قبل جده في ساحة منزله بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
توفي طفل مساء أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لحادث دهس في بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية.
بدوره، قال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "إن طفلاً يبلغ من العمر عام ونصف، توفي بعد دهسه من قبل جده في ساحة منزله في بلدة جبلة جنوب قلقيلية".
توفي طفل مساء أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لحادث دهس في بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية.
بدوره، قال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "إن طفلاً يبلغ من العمر عام ونصف، توفي بعد دهسه من قبل جده في ساحة منزله في بلدة جبلة جنوب قلقيلية".
التعليقات