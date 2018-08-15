إصابة ثلاثة أطفال ووالدهم إثر حادث انقلاب مركبة غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة أطفال ووالدهم، مساء أمس الثلاثاء، في حادث انقلاب مركبة في منطقة العين على شارع حيفا بين بلدتي كفرذان واليامون غرب جنين.وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأن طواقم إنقاذ مركز اليامون توجهت إلى المكان، وعملا على اخلاء الاصابات وتقديم الاسعاف الأولي اللازم في المكان، وتأمين المكان وإزالة آثار الحادث، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وناشد الدفاع المدني السائقين بضرورة الانتباه وتجنب السرعة الزائدة، مع ضرورة الالتزام بالشواخص المرورية وإجراء الصيانة الدورية لمركباتهم حفاظا على سلامتهم.