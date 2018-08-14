الحكومة تعزي بضحايا جنوى الإيطالية





وقال المحمود: "إن حكومة الوفاق الوطني تلقت نبأ الحادث الكارثي ببالغ الأسف والحزن والألم".





وأضاف: "إن القيادة والحكومة وشعبنا العربي الفلسطيني يقف الى جانب جمهورية إيطاليا الصديقة في هذا الوقت العصيب، ويرفع اصدق أمانيه بأن ترقد أرواح الضحايا بسلام، وان يتم تجنيب إيطاليا وشعبها الصديق كل سوء".



رام الله - دنيا الوطنتوجه يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة الى ذوي الضحايا والى الحكومة والشعب الايطالي الصديق اثر كارثة سقوط جسر المواصلات في مدينة جنوة شمال إيطاليا، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.