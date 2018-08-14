شؤون فلسطينية

الحكومة تعزي بضحايا جنوى الإيطالية

الحكومة تعزي بضحايا جنوى الإيطالية
رام الله - دنيا الوطن
توجه يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة الى ذوي الضحايا والى الحكومة والشعب الايطالي الصديق اثر كارثة سقوط جسر المواصلات في مدينة جنوة شمال إيطاليا، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا. 

وقال المحمود: "إن حكومة الوفاق الوطني تلقت نبأ الحادث الكارثي ببالغ الأسف والحزن والألم". 

وأضاف: "إن القيادة والحكومة وشعبنا العربي الفلسطيني يقف الى جانب جمهورية إيطاليا الصديقة في هذا الوقت العصيب، ويرفع اصدق أمانيه بأن ترقد أرواح الضحايا بسلام، وان يتم تجنيب  إيطاليا وشعبها الصديق كل سوء".

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