صيدم: الرئيس يهاتف الوفد الكويتي مباركاً استكمال مهمته

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس محمود عباس الليلة الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين؛ والذي وصل قطاع غزة اليوم؛ مباركاً إنجاز الوفد التعاقد مع المعلمين الفلسطينين؛ واستيفائه لحصة فلسطين من التعاقدات لهذا العام وإعداده لملف احتياطي يصل إلى عشرات المعلمين الإضافيين.وشكر الرئيس البعثة الكويتية على جهدها النوعي مباركا هذه الثقة بالمعلم الفلسطيني وما حققته غزة من إنجاز باستكمالها للحصة المطلوبة؛ مثمناً العلاقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والكويتي والممتدة عبر أعوام مديدة.جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم؛ والذي بدوره عبر عن تقديره للبعثة الكويتية وطاقم الوزارة المرافق وطاقم الوزارة في غزة؛ لما بذلوه من جهود حثيثة ونوعية لإتمام عملية التعاقد مع المعلمين في قطاع غزة.جاء ذلك أيضاً؛ بحضور نائب رئيس الوزراء وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، والسفير مجدي الخالدي.من جهته، عبر رئيس الوفد الكويتي منصور الظفيري عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الذي وصفه بالتاريخي في عمر العلاقة الفلسطينية الكويتية؛ مشيداً بكفاءة المعلم الفلسطيني وتميزه؛ الأمر الذي دفع الكويت للتعاقد مع المزيد من المعلمين الفلسطينيين.