الجيش اللبناني: إصابة عنصريْن في اعتداء من قبل دورية إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعرض إحدى دورياته لاعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي أسفرت عن وقوع إصابتين.وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان: "لدى قيام دورية من مديرية الاستخبارات بتفقُّد أرض بين النقطتين (بي 36) و(بي بي 14) في بلدة رميش ـــ بنت جبيل، تعرضت لاعتداء من قبل دورية إسرائيلية التي ألقت ست قنابل دخانية، ما أدّى إلى إصابة عنصُرَين بحال اختناق، ونشوب حريق امتدّ إلى داخل الأراضي المحتلّة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وأضاف البيان: "حضرت على الفور دورية من الجيش اللبناني وجهاز الارتباط في قوات الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) والدفاع المدني، وعملوا على إخماد الحريق من الجهة اللبنانية".يذكر أن "يونفيل" هي قوات طوارئ دولية تنتشر جنوبي لبنان منذ عام 1978 بموجب قرارات أممية، أسندت لها مهام عدة، أبرزها استعادة الاستقرار والأمن الدوليين ومراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.