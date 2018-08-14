نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال في عدن

بدوره، أوضح موقع (تعز أونلاين) الإخباري، أن الانفجار استهدف موكب محمود بواسطة عبوة ناسفة أثناء خروج محافظ تعز من منزل قائد المنطقة الرابعة، اللواء فضل حسن، في إنماء.





وأكدت وسائل الإعلام المحلية نجاة محمود من محاولة اغتياله وعدم إصابته جراء العملية، موضحة أن الانفجار أعقب إطلاق نار كثيفا ناتجا عن مسلحين لم تعرف هويتهم بعد، بحسب ما أورده موقع (روسيا اليوم).



