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الشرطة البريطانية: مُنفذ حادث الدهس في لندن بريطاني الجنسية

الشرطة البريطانية: مُنفذ حادث الدهس في لندن بريطاني الجنسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الشخص الذي نفذ حادث الدهس قرب مبنى البرلمان في العاصمة لندن، بريطاني الجنسية.

ونقلت صحيفة (صن) البريطانية عن الشرطة، أن منفذ الهجوم (لم تكشف عن اسمه) يبلغ من العمر (29 عاماً)، وأنه يحمل الجنسية البريطانية، لكنه مولود في دولة أخرى (لم تذكرها).

وقالت: "إنه أمضى نحو أربع ساعات في طريق مؤد إلى البرلمان قبل تنفيذ حادث الدهس"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وفي وقت سابق، قال بن والاس، وزير الأمن البريطاني: "إن سائق السيارة مواطن بريطاني، جاء في الأصل من دولة أخرى".

وقال والاس لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "إنه مواطن بريطاني، جاء من دولة أخرى في الأصل، الواقعة يُنظر إليها في الوقت الراهن على أنها عمل إرهابي، ولم نؤكد ذلك بشكل تام حتى الآن".

واعتقلت الشرطة الرجل، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، بعد أن دهس عدداً من المشاة، وسائقي الدراجات قبل أن تصطدم سيارته بحواجز في ويستمنستر.

وكانت الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد)، أعلنت في وقت سابق أنه جرى احتجاز السائق، وقالت: "إن عدداً من الأشخاص، أصيبوا بجراح".

وأوضحت الشرطة، في بيان على موقع (تويتر)، أنه في الساعة 7:37 اليوم، صدمت سيارة الحواجز أمام البرلمان، وقام الشرطيون في المكان بتوقيف السائق، وقد أصيب عدد من المارة".

وأظهر تسجيل نشر على (تويتر) محاصرة الشرطيين للسيارة الفضية اللون، بعد اصطدامها بالحواجز الأمنية، وتوجيه أسلحتهم إلى السائق لدى إخراجه من السيارة.

وأظهرت صور نشرت في وقت لاحق إمساك الشرطة بالرجل الذي يرتدي سروال جينز وسترة سوداء، مكبلاً بعد إقفال الطرق المحيطة بالبرلمان.

وشهد شارع ويستمنستر العام الماضي، اعتداء عندما أقدم البريطاني خالد مسعود، على دهس مارة على الجسر العابر لنهر التايمز في وسط لندن، قبل أن يترجل من سيارته، ويطعن حتى الموت شرطياً أمام مبنى البرلمان في اعتداء أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو خمسين، وانتهى بمقتل منفّذه.

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