أبو عمرو وكرينبول يبحثان الأزمة المالية لوكالة الغوث

رام الله - دنيا الوطن

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، في مكتبه في رام الله اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغييل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة.







وأوضح أبو عمرو أن لجنة خاصة قد تشكلت من أعضاء اللجنة التنفيذية للتحرك على الصعيد العربي والدولي من أجل توفير الأموال اللازمة لوكالة الغوث وموظفيها وخدماتها، كما ناشد الأمم المتحدة ودول العالم، بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.



وقدم أبو عمرو الشكر للمفوض العام على الجهود المخلصة التي يبذلها من أجل حل الأزمة التي تواجهها الوكالة.



من جانبه، أعرب المفوض العام عن أمله بأن تتكلل جهود حل الأزمة المالية للوكالة بالنجاح ووعد ببذل كل جهد مستطاع لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.



وتباحث الطرفان في شؤون الموظفين، الذين تنوي الوكالة إنهاء أو تقليص خدماتهم، وفي هذا السياق ناشد أبو عمرو المفوض العام لـ (أونروا) العمل على إيجاد السبل الخلّاقة لحل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، مبدياً استعداد م. ت. ف والحكومة الفلسطينية للتعاون مع الوكالة، والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مرضية لهذه الأزمة.وركز أبو عمرو بشكل خاص على قضية الموظفين المهددين بالفصل، وطالب بضرورة إيجاد الحلول لمشكلتهم التي تحفظ حقوقهم، وتوفر لهم سبل العيش الكريم.