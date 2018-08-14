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مسؤول سعودي: هذا ما يفعله العاهل السعودي كل يوم قبل نومه

مسؤول سعودي: هذا ما يفعله العاهل السعودي كل يوم قبل نومه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن ما يفعله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كل يوم قبل نومه.

ووفقا لصحيفة (سبق) السعودية، فقد قال السديس: "إن الملك سلمان لا ينام كل ليلة قبل الاطمئنان على الحرمين الشريفين"، مشيرا إلى قول العاهل السعودي العام الماضي: "إنني لا أنام يوميا حتى أطمئن على المسجد الحرام والمسجد النبوي وأدعو الله كل ليلة أن يحفظ الحرمين الشريفين ويسلمهما".

وخلال استعراض السديس لخطة الرئاسة لموسم حج هذا العام، قال السديس: "جندت رئاسة الحرمين أكثر من عشرة آلاف من القوى العاملة وهيأت 210 أبواب؛ لاستقبال الحجاج و28 سلما كهربائيا وأكثر من 10 آلاف عربة و25 ألف حافظة ماء وأكثر من 600 مروحة لتلطيف الجو بالإضافة لعدد 38 مدخلا خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة لاستقبال أكثر من 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأعلن أن ترجمة خطبة عرفة في حج هذا العام إلى خمس لغات عالمية، تهدف لإيصالها للحجاج وضيوف بيت الله الحرام من كل فج عميق ولكافة المسلمين حول العالم.

وحول مشاريع الحرم التطويرية، أكد السديس أن العاهل السعودي وجه بانطلاق جميع المشاريع التنموية والتطويرية فور الانتهاء من موسم الحج لهذا العام، بما في ذلك تضليل جميع ساحات الحرم لينعم الزائر بالظل وهو يؤدي شعيرته إذ أن هناك اجتماعات بعد الموسم ودراسات تعمل على تنفيذ هذا المشروع الجبار لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وحول التحول الإلكتروني، شدد  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن التحول الإلكتروني يتماشي مع رؤية 2030، مؤكدا على أن الممكلة ترحب بكل حاج يقصد الحرمين الشريفين ولا تقبل المزايدة أو التسيس ولا صراعات مذهبية ولا عقائدية في الحج والمملكة حازمة في التعامل مع مثل هذه الحالات وتحرص كل الحرص على تقديم ما يخدم حجاج بيت الله".

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