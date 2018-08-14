على خلفية ثأر قديم.. تسع رصاصات تُنهي حياة مواطن في مدينة خانيونس





بدوره، قال العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "وصل مستشفى ناصر جثة هامدة للمواطن (ن، ح)، (25 عاماً)، بعد أن أطلق المواطن (س، ح)، تسع طلقات عليه، على إثر ثأر قديم في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".





وأشار البطنيجي إلى أن هناك ثماني طلقات جاءت في القلب، وطلقة واحدة في الرأس، لافتاً إلى أنه جاري الآن اعتقال القاتل.









خاص دنيا الوطنلقي مواطن (25 عاماً) مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لطلقات نارية، على دوار بني سهيلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.