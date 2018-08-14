بينت: قرار إعادة فتح (كرم أبو سالم) "خطأ".. والوزراء سيصوتون ضده

رام الله - دنيا الوطنوصف نفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي، عضو (الكابينت)، التسهيلات التي قدمها أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال لحركة حماس، بفتح (معبر كرم أبو سالم)، بـ "الخطأ"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (هآرتس).وبحسب الموقع ذاته، قال بينت: "وزراء حزب البيت اليهودي سيصوتون ضد الاتفاق بين إسرائيل وحماس"، معتبراً في الوقت ذاته، أن أي اتفاق مع الحركة سيمنحها فرصة لإعادة التسلح بعشرات آلاف الصواريخ.يشار إلى أن ليبرمان، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إعادة فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري)، وتوسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين لمسافة ستة أميال.وقال ليبرمان خلال اجتماعه مع رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزينكوت: "إذا استمر الهدوء على حدود غزة حتى صباح الغد، سيتم فتح معبر كرم أبو سالم".