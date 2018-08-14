عياش: أُبلغنا بتوسعة مساحة الصيد لستة أميال.. وسيُطبق على السادسة صباح غدٍ

خاص دنيا الوطنأكد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، أنه تم إبلاغ النقابة عن طريق وزارة الزراعة- الثورة السمكية، نقلاً عن الارتباط العسكري الفلسطيني، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسيع مساحة الصيد للفلسطينيين لستة أميال في المنطقة الشمالية لوادي غزة من ناحية الشمال، وتسعة أميال من وادي غزة للجنوب.وبين عياش في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قرار إعادة مساحة الصيد، كما كانت سيتم تنفيذه عند الساعة السادسة من صباح غدٍ الأربعاء.وفي السياق ذاته، قال نقيب الصيادين: "ننتظر أن يكون هناك توسعة أخرى حسب الحراك السياسي، ولكننا لا نتأمل من الاحتلال كثيراً، فمن يريد إرجاع المساحة يجب إرجاعها دفعة واحدة، وعلى طول ساحل القطاع".وأضاف: "مسافة الستة أميال لا تفي باحتياجات الصيادين، ولا تعمل على مردود اقتصادي جيد، فنتطلع أن تكون المساحة أقل شيء ما بعد 12 ميلاً".