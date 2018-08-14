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فيديو: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي بإيطاليا

فيديو: مصرع 22 على الأقل في انهيار جسر موراندي بإيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
لقي 22 شخصاً، على الأقل، مصرعهم في حادث انهيار جسر ضخم، ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة جنوة الإيطالية.

وكانت قد تحدثت خدمة الإسعاف الإيطالية، في وقت سابق، عن مصرع عشرات الأشخاص في الحادث. 

ومن جهته، أعلن وزير النقل الإيطالي، أنه يخشى "فاجعة كبيرة"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وبحسب التقارير الإيطالية، فإن الجسر انهار فوق بيوت ومبان، وكان على الجسر نحو 20 مركبة على الأقل لحظة الانهيار.

ونقلت (رويترز) عن وسائل إعلام إيطالية قولها: "إن هناك عشرات الضحايا".

وبحسب السلطات الإيطالية، فإن انهيار الجسر كان نتيجة عاصفة مفاجئة وعنيفة.

وجاء، أن مقطعاً يصل طوله 200 متر سقط فوق منطقة صناعية.

ونقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن طواقم إطفاء قولهم: إن هناك مخاوف بسبب وجود خطوط غاز في المنطقة.

وعلم أن الجسر الذي انهار هو جسر موراندي، ويبلغ ارتفاعه نحو 50 متراً، ويمر فوق الشارع السريع (A10)، الذي يربط جنوة بمدن أخرى في المنطقة.


 




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