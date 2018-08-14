مسؤول أمريكي: نريد وقف إطلاق النار بغزة.. وعودة السلطة للقطاع خطوة إيجابية

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مسؤول كبير في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: "نريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع السلطة الفلسطينية أو بدونها".وأضاف المسؤول: "إن عودة السلطة الفلسطينية لغزة ستكون تطوراًٍ إيجابياً، إلا أنها لا تشكل شرطاً لوقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه مصر والأمم المتحدة".ويشهد قطاع غزة على مدار عدة أيام، هدوءاً بعد جولة التصعيد الأخيرة، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدة أهداف تابعة لحركة حماس، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم سيدة وطفلتها ومولودها وإصابة زوجها، بالإضافة إلى استشهاد أحد عناصر كتائب القسام.وقد بذلت جمهورية مصر العربية، جهوداً كبيرة ومعها الأمم المتحدة؛ للتوصل لاتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي.