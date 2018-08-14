(الكابينت) يجتمع غداً لمناقشة جهود التوصل لاتفاق بغزة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، اجتماعاً صباح غدٍ الأربعاء؛ لمناقشة جهود التوصل لاتفاق في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته القناة 14 الإسرائيلية.
من المقرر، أن يعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، اجتماعاً صباح غدٍ الأربعاء؛ لمناقشة جهود التوصل لاتفاق في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته القناة 14 الإسرائيلية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الرابع في غضون 10 أيام، الذي يناقش فيه موضوع قطاع غزة، سواء على صعيد إمكانية شن حرب، أو إيجاد حلول له.
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