(الكابينت) يجتمع غداً لمناقشة جهود التوصل لاتفاق بغزة





يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الرابع في غضون 10 أيام، الذي يناقش فيه موضوع قطاع غزة، سواء على صعيد إمكانية شن حرب، أو إيجاد حلول له.









رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، اجتماعاً صباح غدٍ الأربعاء؛ لمناقشة جهود التوصل لاتفاق في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته القناة 14 الإسرائيلية.