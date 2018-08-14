شؤون فلسطينية

(الكابينت) يجتمع غداً لمناقشة جهود التوصل لاتفاق بغزة

(الكابينت) يجتمع غداً لمناقشة جهود التوصل لاتفاق بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، اجتماعاً صباح غدٍ الأربعاء؛ لمناقشة جهود التوصل لاتفاق في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته القناة 14 الإسرائيلية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الرابع في غضون 10 أيام، الذي يناقش فيه موضوع قطاع غزة، سواء على صعيد إمكانية شن حرب، أو إيجاد حلول له.


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