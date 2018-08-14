شؤون فلسطينية

الصحة: استشهاد الدكتور عبد الغني ابو مدين متأثراً بجراح أصيب بها عام 2009

الصحة: استشهاد الدكتور عبد الغني ابو مدين متأثراً بجراح أصيب بها عام 2009
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد الدكتور عبد الغني علي أبو مدين متأثرا بجراح أصيب بها بتاريخ 4/1/2009 خلال الحرب الاولى على قطاع غزة (حرب الفرقان).

وقد نعت الوزارة على لسان الناطق باسمها الدكتور أشرف القدرة، الدكتور أبو مدين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً همجياً على قطاع غزة نهاية عام 2008 ما أدى لاستشهاد أكثر من ألف شهيد وآلاف الجرحى إضافة إلى تدمير البنى التحتية للحكومة الفلسطينية وللمصانع التجارية وتدمير منازل المواطنين.


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