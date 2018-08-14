المركزي سيُناقش آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة

وأضاف حمايل، لاذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، أن المطلوب من المجلس المركزي البحث في الآليات التنفيذية والعملية لتجسيد دولة فلسطين على أرض الواقع.





وأعرب حمايل، عن أسفه لعدم مشاركة أعضاء الجبهتين الشعبية والديمقراطية في أعمال المجلس المركزي.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير المجلس الوطني الفلسطيني، عمر حمايل، إن التقرير الذي سيقدم في اجتماعات المجلس المركزي يتضمن آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة، والتي تتعلق بالوضع الداخلي وتحقيق المصالحة وتحديد العلاقة مع اسرائيل ومواجه المخططات الأميريكية المعادية لقضيتنا.