شؤون فلسطينية

المركزي سيُناقش آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة

المركزي سيُناقش آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير المجلس الوطني الفلسطيني، عمر حمايل، إن التقرير الذي سيقدم في اجتماعات المجلس المركزي يتضمن آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة، والتي تتعلق بالوضع الداخلي وتحقيق المصالحة وتحديد العلاقة مع اسرائيل ومواجه المخططات الأميريكية المعادية لقضيتنا.

وأضاف حمايل، لاذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، أن المطلوب من المجلس المركزي البحث في الآليات التنفيذية والعملية لتجسيد دولة فلسطين على أرض الواقع.

وأعرب حمايل، عن أسفه لعدم مشاركة أعضاء الجبهتين الشعبية والديمقراطية في أعمال المجلس المركزي.

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