شؤون فلسطينية

أبو سيف: وصول كافة أعضاء المجلس من قطاع غزة لرام الله

أبو سيف: وصول كافة أعضاء المجلس من قطاع غزة لرام الله
الناطق باسم حركة فتح - عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو المجلس المركزي، عاطف أبو سيف، وصول كافة أعضاء المجلس من قطاع غزة إلى رام الله اليوم الثلاثاء، للمشاركة في أعمال دورة المجلس التاسعة والعشرين مساء غد.

وشدد أبو سيف، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، على أهمية انعقاد دورة المجلس في هذه الفترة والتحديات التي تواجهها قضيتنا، مشيراً إلى أن عنوان الدورة يؤكد أن منظمة التحرير تخوض نضالاً سياسياً ودبلوماسياً للانتقال من السلطة إلى الدولة على الأرض وإحباط كل المحاولات لتصفية قضيتنا وثوابتنا الوطنية.

ودعا أبو سيف، حركة حماس إلى سرعة تحقيق المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة من ممارسة عملها في القطاع لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا.

من ناحيته، أعرب أبو سيف، عن أسفه لقرار الجبهة الديمقراطية مقاطعة اجتماع المجلس المركزي المقرر غداً الأربعاء واصفاً قرارها بالمقاطعة بأنه خاطئ.

وقال أبو سيف: "كنا نتمنى على الجبهة الديمقراطية أن تغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية ولغة الحوار على لغة البيانات الاعلامية".

وأكد أبو سيف أن الجبهة الديمقراطية تبقى شريك أساسي في صناعة القرار الوطني ونعتز بها ولن نقطع الحوارات معها.

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