شؤون فلسطينية

تأجيل افتتاح دورة المجلس المركزي وخطاب الرئيس عباس برام الله غدًا

تأجيل افتتاح دورة المجلس المركزي وخطاب الرئيس عباس برام الله غدًا
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول، أنه تقرر تأجيل افتتاح جلسة المجلس المركزي وكلمة الرئيس محمود عباس يوم غدٍ الأربعاء.

وقال الغول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، الثلاثاء، إن دورة المجلس المركزي ستفتتح الساعة 6:00 من مساء الأربعاء، بدلا من 1:00 ظهرًا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس خطاباً مهماً ومطول غداً في افتتاح اعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي، دورة الشهيد رزان النجار والانتقال من السلطة الى الدولة، التي ستعقد في رام الله.

ومن المقرر أن يُلقي الرئيس عباس خطاباً مهماً غداً في افتتاح اعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي، دورة الشهيد رزان النجار والانتقال من السلطة الى الدولة، التي ستعقد في رام الله.

وقال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، إن جلسة المجلس ستنطلق غداً في تمام الساعة السادسة مساء، مشيراً إلى أن كافة التحضيرات انتهت وبانتظار وصول كافة الأعضاء صباح غد.

وأوضح صبيح، أن جلسة المركزي غداً ستبحث التحركات الدولية والعربية لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والاستراتيجية الوطنية للبحث عن إطار دولي لعملية السلام، إضافة إلى آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني.

أخبار ذات صلة

المركزي سيُناقش آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة

المركزي سيُناقش آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة

أبو سيف: وصول كافة أعضاء المجلس من قطاع غزة لرام الله

أبو سيف: وصول كافة أعضاء المجلس من قطاع غزة لرام الله

ليبرمان يقرر فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد غداً

ليبرمان يقرر فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد غداً

التربية: الوفد الكويتي يصل قطاع غزة ويبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين

التربية: الوفد الكويتي يصل قطاع غزة ويبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين

مشعشع: قرار بدء العام الدراسي في مدارس &#34;الأونروا&#34; سيتخذ الخميس المقبل

مشعشع: قرار بدء العام الدراسي في مدارس "الأونروا" سيتخذ الخميس المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

حماس: مقاطعة &#34;الديمقراطية&#34; للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

حماس: مقاطعة "الديمقراطية" للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

شاهد: الاتحاد العام لكرة القدم يُجري قرعة دوري غزة

شاهد: الاتحاد العام لكرة القدم يُجري قرعة دوري غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

التربية: الوفد الكويتي يصل قطاع غزة ويبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين

التربية: الوفد الكويتي يصل قطاع غزة ويبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

حماس: مقاطعة &#34;الديمقراطية&#34; للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

حماس: مقاطعة "الديمقراطية" للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

شاهد: الاتحاد العام لكرة القدم يُجري قرعة دوري غزة

شاهد: الاتحاد العام لكرة القدم يُجري قرعة دوري غزة

جامعة الأقصى تبحث مع الاتحادات النقابية انطلاق برنامج دبلوم الثقافة العمالية

جامعة الأقصى تبحث مع الاتحادات النقابية انطلاق برنامج دبلوم الثقافة العمالية

الحكومة: اجازة عيد الاضحى تبدأ يوم الاثنين 20/8 حتى مساء الجمعة 24/8

الحكومة: اجازة عيد الاضحى تبدأ يوم الاثنين 20/8 حتى مساء الجمعة 24/8

جامعة (خضوري) تظفر بثلاثة مشاريع ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم

جامعة (خضوري) تظفر بثلاثة مشاريع ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم

التربية تُعلن عن مقاعد دراسية في بولندا

التربية تُعلن عن مقاعد دراسية في بولندا

منوعات

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:&#34;نازل مهموم&#34;.. والجمهور: &#34;نهفة تانية&#34;

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:"نازل مهموم".. والجمهور: "نهفة تانية"

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

&#34;تُمثل بشروطه ورؤيته وإلا&#34;.. تفاصيل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

"تُمثل بشروطه ورؤيته وإلا".. تفاصيل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

أسرار جديدة عن مرض إليسا.. لماذا لم يسقط شعرها؟

أسرار جديدة عن مرض إليسا.. لماذا لم يسقط شعرها؟

وزير الأوقاف المصري يخرج عن صمته ويعلق على خلع حلا شيحة الحجاب

وزير الأوقاف المصري يخرج عن صمته ويعلق على خلع حلا شيحة الحجاب

عربي

ثلاثة قتلى بانفجار قنبلة في مدينة الصدر العراقية

ثلاثة قتلى بانفجار قنبلة في مدينة الصدر العراقية

الأمم المتحدة: حوالي 30 ألف عنصر من تنظيم الدولة لا يزالون في العراق وسوريا

الأمم المتحدة: حوالي 30 ألف عنصر من تنظيم الدولة لا يزالون في العراق وسوريا

الحوثيون يحتمون بدروع بشرية في مركز الدريهمي

الحوثيون يحتمون بدروع بشرية في مركز الدريهمي

الأمن الأردني يشن حملة مداهمات جديدة في السلط

الأمن الأردني يشن حملة مداهمات جديدة في السلط