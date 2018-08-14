تأجيل افتتاح دورة المجلس المركزي وخطاب الرئيس عباس برام الله غدًا

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول، أنه تقرر تأجيل افتتاح جلسة المجلس المركزي وكلمة الرئيس محمود عباس يوم غدٍ الأربعاء.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس خطاباً مهماً ومطول غداً في افتتاح اعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي، دورة الشهيد رزان النجار والانتقال من السلطة الى الدولة، التي ستعقد في رام الله.





ومن المقرر أن يُلقي الرئيس عباس خطاباً مهماً غداً في افتتاح اعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي، دورة الشهيد رزان النجار والانتقال من السلطة الى الدولة، التي ستعقد في رام الله.



وقال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، إن جلسة المجلس ستنطلق غداً في تمام الساعة السادسة مساء، مشيراً إلى أن كافة التحضيرات انتهت وبانتظار وصول كافة الأعضاء صباح غد.



وأوضح صبيح، أن جلسة المركزي غداً ستبحث التحركات الدولية والعربية لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والاستراتيجية الوطنية للبحث عن إطار دولي لعملية السلام، إضافة إلى آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني. وقال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، إن جلسة المجلس ستنطلق غداً في تمام الساعة السادسة مساء، مشيراً إلى أن كافة التحضيرات انتهت وبانتظار وصول كافة الأعضاء صباح غد.وأوضح صبيح، أن جلسة المركزي غداً ستبحث التحركات الدولية والعربية لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والاستراتيجية الوطنية للبحث عن إطار دولي لعملية السلام، إضافة إلى آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني.

وقال الغول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، الثلاثاء، إن دورة المجلس المركزي ستفتتح الساعة 6:00 من مساء الأربعاء، بدلا من 1:00 ظهرًا.