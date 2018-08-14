ليبرمان يقرر فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد غداً

رام الله - دنيا الوطن

قرر وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، فيما وضعاً شرطاً لفتح المعبر.





وعقد ليبرمان، اجتماعًا تقييميًا مع رئيس الأركان غادي ايزنكوت ورئيس مجلس الأمن القومي وكبار المسؤولين، وقال: "إذا استمر الهدوء على حدود غزة حتى صباح الغد سيتم فتح معبر كرم أبو سالم".





وأشار ليبرمان إلى أنه في هذه الحالة سيتم توسيع مساحة الصيد أيضاً إلى تسعة أميال بحرية.







وفي سياق ذي صلة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) سيعقد اجتماعاً له غداً الأربعاء لمناقشة جهود التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة.





وأوضحت أن هذا الاجتماع سيكون الرابع في غضون عشرة أيام حول الموضوع.



