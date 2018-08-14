وزير إسرائيلي يكشف تفاصيل اجتماع السيسي ونتياهو بمايو الماضي

أكد وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر في أيار/مايو الماضي.





وقال كحلون، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن الرئيس المصري ونتنياهو بحثا وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة.





ورد كحلون بالإيجاب على سؤال الإذاعة الجيش الإسرائيلي عما إذا كان على علم بالاجتماع، مضيفاً: "كل ما سيحدث في غزة سيتم بوساطة ومشاركة مصرية".







يذكر أن القناة العاشرة الإسرائيلية، كشفت أن الزعيمين بحثا تخفيف الحصار الإسرائيلي والإجراءات المصرية على غزة وإصلاح البنية الأساسية للقطاع وشروط وقف إطلاق النار.

رام الله - دنيا الوطنبدوره، امتنع متحدث باسم نتنياهو عن التعليق على الاجتماع بعدما أوردت القناة العاشرة الإخبارية في إسرائيل النبأ للمرة الأولى يوم الاثنين.