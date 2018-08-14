التربية: الوفد الكويتي يصل قطاع غزة ويبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين

اكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في الكويت؛ قد وصل إلى قطاع غزة اليوم وبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين من القطاع؛ حيث رافق الوفد مدير عام العلاقات العامة والدولية في الوزارة نديم سامي، ومدير دائرة شؤون الموظفين مهند أبو شمة.





وفي هذا السياق؛ تقدم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بالشكر الجزيل لسيادة الرئيس محمود عباس لاستجابته الفورية لطلب الوزارة لتكثيف الجهد لضمان ذهاب الوفد لقطاع غزة وكامل الاحتياجات المرتبطة بالزيارة، مشيداً بدور رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وكوادر الهيئة لجهودهم المبذولة في هذا السياق.





وأكد صيدم أن الوزارة ملتزمة بواجباتها تجاه المعلمين في القطاع؛ إذ بذلت الجهود الحثيثة وأصرت على ذهاب الوفد الكويتي إلى قطاع غزة رغم كل العوائق التي يفرضها الاحتلال ومنعه للوفد من الوصول للقطاع في البداية، مشدداً على بذل كل جهد مستطاع للتخفيف من معاناة الموطنين في القطاع وتوفير فرص العمل للمعلمين والشباب.

رام الله - دنيا الوطن