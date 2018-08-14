المشروبات الوطنية تُقدم أجهزة حاسوب لجمعية (صادق) في مخيم الأمعري

قدّمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي أجهزة حاسوب وطابعة متعددة الاستخدام لصالح مركز الحاسوب التابع للجمعية الخيرية للتنمية والرعاية (صادق) في مخيم الأمعري، وذلك في إطار استكمال دورها في تنمية المراكز المجتمعية التي تخدم الفئات العمرية المختلفة.





وقد تم تسليم أجهزة الحواسيب وعددها ثمانية، بالإضافة إلى طابعة، في مقر الجمعية بحضور كل من: علاء عيساوي، ممثلاً عن شركة المشروبات الوطنية، وسمير البس، عضو الهيئة الإدارية لجمعية (صادق) وعليان الهندي، عضو هيئة ‘دارية في الجمعية، حيث سيقوم مركز الحاسوب التابع للجمعية بتوفير خدمات الحاسوب والإنترنت المختلفة للطالبات والطلبة في مخيم الأمعري.





وأعرب عماد الهندي، مدير عام شركة المشروبات الوطنية عن اعتزازه بالتعاون مع جمعية صادق المشهود بعملها الدؤوب وخدمتها لأبناء مخيم الأمعري، مؤكداً حرص الشركة على تقديم كل الدعم لصالح كافة الجمعيات والمراكز التي تخدم المواطن، لا سيما في المخيمات والقرى والمناطق التي تعتبر الأقل حظاً، مضيفاً: "نأمل أن نكون قد تمكنا من الإسهام في تطوير مركز الحاسوب في الجمعية، خدمة لبناتنا وأبنائنا طلبة المدارس والجامعات".





وشدّد الهندي على ضرورة تكاتف القطاع الخاص الفلسطيني مع هيئات المجتمع المدني، من أجل توفير كل ما يلزم لكافة شرائح المجتمع، لا سيما الفئات المحتاجة والمهمشة، كما أكد أهمية دعم الطلبة من أجل إكمال مسيرتهم التعليمية، مضيفاً أن وجود مركز لتقديم خدمات الحاسوب والإنترنت المجانية في مخيم الأمعري، سيوفر الجهد والمال على الطلاب.





من جهته، توجه البس بالشكر والتقدير لشركة المشروبات الوطنية، معرباً عن تقدير الهيئة الإدارية للجمعية ،ممثلة برئيسها السيد وليد روبين الخطيب، لما قدمته الشركة من تبرع بالأجهزة لمركز الحاسوب الذي سيفتتح مع بداية العام الدراسي، موضحاً أن المركز سيقدم الخدمات المجانية لطلاب المدارس والجامعات بما فيها طباعة الأبحاث والوثائق بشكل مجاني، كما سيتم تنظيم دورات تقوية في استخدام الحاسوب والإنترنت، بالإضافة إلى توفر مكتبة للمراجع داخل المركز، تم تأسيسها بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في إنشاء المشروع.

رام الله - دنيا الوطن