شؤون فلسطينية

المشروبات الوطنية تُقدم أجهزة حاسوب لجمعية (صادق) في مخيم الأمعري

المشروبات الوطنية تُقدم أجهزة حاسوب لجمعية (صادق) في مخيم الأمعري
رام الله - دنيا الوطن
قدّمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي أجهزة حاسوب وطابعة متعددة الاستخدام لصالح مركز الحاسوب التابع للجمعية الخيرية للتنمية والرعاية (صادق) في مخيم الأمعري، وذلك في إطار استكمال دورها في تنمية المراكز المجتمعية التي تخدم الفئات العمرية المختلفة.

وقد تم تسليم أجهزة الحواسيب وعددها ثمانية، بالإضافة إلى طابعة، في مقر الجمعية بحضور كل من: علاء عيساوي، ممثلاً عن شركة المشروبات الوطنية، وسمير البس، عضو الهيئة الإدارية لجمعية (صادق) وعليان الهندي، عضو هيئة ‘دارية في الجمعية، حيث سيقوم مركز الحاسوب التابع للجمعية بتوفير خدمات الحاسوب والإنترنت المختلفة للطالبات والطلبة في مخيم الأمعري.

وأعرب عماد الهندي، مدير عام شركة المشروبات الوطنية عن اعتزازه بالتعاون مع جمعية صادق المشهود بعملها الدؤوب وخدمتها لأبناء مخيم الأمعري، مؤكداً حرص الشركة على تقديم كل الدعم لصالح كافة الجمعيات والمراكز التي تخدم المواطن، لا سيما في المخيمات والقرى والمناطق التي تعتبر الأقل حظاً، مضيفاً: "نأمل أن نكون قد تمكنا من الإسهام في تطوير مركز الحاسوب في الجمعية، خدمة لبناتنا وأبنائنا طلبة المدارس والجامعات".

وشدّد الهندي على ضرورة تكاتف القطاع الخاص الفلسطيني مع هيئات المجتمع المدني، من أجل توفير كل ما يلزم لكافة شرائح المجتمع، لا سيما الفئات المحتاجة والمهمشة، كما أكد أهمية دعم الطلبة من أجل إكمال مسيرتهم التعليمية، مضيفاً أن وجود مركز لتقديم خدمات الحاسوب والإنترنت المجانية في مخيم الأمعري، سيوفر الجهد والمال على الطلاب.

من جهته، توجه البس بالشكر والتقدير لشركة المشروبات الوطنية، معرباً عن تقدير الهيئة الإدارية للجمعية ،ممثلة برئيسها السيد وليد روبين الخطيب، لما قدمته الشركة من تبرع بالأجهزة لمركز الحاسوب الذي سيفتتح مع بداية العام الدراسي، موضحاً أن المركز سيقدم الخدمات المجانية لطلاب المدارس والجامعات بما فيها طباعة الأبحاث والوثائق بشكل مجاني، كما سيتم تنظيم دورات تقوية في استخدام الحاسوب والإنترنت، بالإضافة إلى توفر مكتبة للمراجع داخل المركز، تم تأسيسها بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في إنشاء المشروع.

أخبار ذات صلة

على خلفية ثأر قديم.. تسع رصاصات تُنهي حياة مواطن في مدينة خانيونس

على خلفية ثأر قديم.. تسع رصاصات تُنهي حياة مواطن في مدينة خانيونس

بينت: قرار إعادة فتح (كرم أبو سالم) &#34;خطأ&#34;.. والوزراء سيصوتون ضده

بينت: قرار إعادة فتح (كرم أبو سالم) "خطأ".. والوزراء سيصوتون ضده

عياش: أُبلغنا بتوسعة مساحة الصيد لستة أميال.. وسيُطبق على السادسة صباح غدٍ

عياش: أُبلغنا بتوسعة مساحة الصيد لستة أميال.. وسيُطبق على السادسة صباح غدٍ

مسؤول أمريكي: نريد وقف إطلاق النار بغزة.. وعودة السلطة للقطاع خطوة إيجابية

مسؤول أمريكي: نريد وقف إطلاق النار بغزة.. وعودة السلطة للقطاع خطوة إيجابية

(الكابينت) يجتمع غداً لمناقشة جهود التوصل لاتفاق بغزة

(الكابينت) يجتمع غداً لمناقشة جهود التوصل لاتفاق بغزة

بعد الديمقراطية.. المبادرة الوطنية تُقرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي غداً

بعد الديمقراطية.. المبادرة الوطنية تُقرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي غداً

الصحة: استشهاد الدكتور عبد الغني أبو مدين متأثراً بجراح أصيب بها عام 2009

الصحة: استشهاد الدكتور عبد الغني أبو مدين متأثراً بجراح أصيب بها عام 2009

المركزي سيُناقش آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة

المركزي سيُناقش آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ليبرمان يُقرر فتح (معبر كرم أبو سالم) وتوسيع مساحة الصيد غداً

ليبرمان يُقرر فتح (معبر كرم أبو سالم) وتوسيع مساحة الصيد غداً

التربية: الوفد الكويتي وصل قطاع غزة وبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين

التربية: الوفد الكويتي وصل قطاع غزة وبدأ إجراءات التعاقد مع معلمين

المشروبات الوطنية تُقدم أجهزة حاسوب لجمعية (صادق) في مخيم الأمعري

المشروبات الوطنية تُقدم أجهزة حاسوب لجمعية (صادق) في مخيم الأمعري

صيدم يكرّم الفائزين بمسابقة &#34;الطالب المبرمج&#34;

صيدم يكرّم الفائزين بمسابقة "الطالب المبرمج"

مشعشع: قرار بدء العام الدراسي في مدارس &#34;الأونروا&#34; سيتخذ الخميس المقبل

مشعشع: قرار بدء العام الدراسي في مدارس "الأونروا" سيتخذ الخميس المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

حماس: مقاطعة &#34;الديمقراطية&#34; للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

حماس: مقاطعة "الديمقراطية" للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

شاهد: الاتحاد العام لكرة القدم يُجري قرعة دوري غزة

شاهد: الاتحاد العام لكرة القدم يُجري قرعة دوري غزة

منوعات

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:&#34;نازل مهموم&#34;.. والجمهور: &#34;نهفة تانية&#34;

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:"نازل مهموم".. والجمهور: "نهفة تانية"

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

&#34;تُمثل بشروطه ورؤيته وإلا&#34;.. تفاصيل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

"تُمثل بشروطه ورؤيته وإلا".. تفاصيل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

أسرار جديدة عن مرض إليسا.. لماذا لم يسقط شعرها؟

أسرار جديدة عن مرض إليسا.. لماذا لم يسقط شعرها؟

وزير الأوقاف المصري يخرج عن صمته ويعلق على خلع حلا شيحة الحجاب

وزير الأوقاف المصري يخرج عن صمته ويعلق على خلع حلا شيحة الحجاب

عربي

وزير إسرائيلي يكشف تفاصيل اجتماع السيسي ونتنياهو بمايو الماضي

وزير إسرائيلي يكشف تفاصيل اجتماع السيسي ونتنياهو بمايو الماضي

ثلاثة قتلى بانفجار قنبلة في مدينة الصدر العراقية

ثلاثة قتلى بانفجار قنبلة في مدينة الصدر العراقية

السعودية تُعلن أحدث إحصائية للحجاج الواصلين

السعودية تُعلن أحدث إحصائية للحجاج الواصلين

الأمم المتحدة: حوالي 30 ألف عنصر من تنظيم الدولة لا يزالون في العراق وسوريا

الأمم المتحدة: حوالي 30 ألف عنصر من تنظيم الدولة لا يزالون في العراق وسوريا