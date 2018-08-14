صيدم يكرّم الفائزين بمسابقة "الطالب المبرمج"

كرّم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه اليوم، الطلبة الفائزين في مسابقة "الطالب المبرمج"؛ والبالغ عددهم 10 طلبة.





وحضر مراسم التكريم، الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، وعدد من مديري التربية والتعليم العالي وذوو الطلبة.





وفي هذا السياق، جدد صيدم التأكيد على تبني الوزارة للمواهب والإبداعات أينما وجدت، قائلاً:"أن بها يزهو مستقبل فلسطين، ومن خلالها تصل فلسطين إلى العالمية، وذلك تأكيداً على ثقافة العلم والإبداع والتميز التي تتبناها الوزارة".





وأعرب الوزير عن سعادته بالمستوى الذي وصل إليه الطلبة وقدرتهم على عكس مواهبهم وإبداعاتهم بشكل مميز، شاكراً أسرة الوزارة ومديريات التربية لمتابعاتهم الحثيثة للمواهب والإبداعات، تتويجاً لجهود الوزارة في هذا المجال.





بدورهم، استعرض الطلبة تجربتهم في المسابقة والمهارات التي اكتسبوها من خلالها، شاكرين وزير التربية لدعمه وإسناده مواهبهم وقدراتهم، مشيدين أيضاً بجهود كوادر الوزارة لدورهم في النهوض بالعملية التعليمية.





وفي الختام، تم توزيع الدروع التقديرية على الطلبة المكرمين.

رام الله - دنيا الوطن