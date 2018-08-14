مشعشع: قرار بدء العام الدراسي في مدارس "الأونروا" سيتخذ الخميس المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي للاونروا سامي مشعشع انه وبطلب من المفوض العام ستعقد اللجنة الاستشارية للأونروا اجتماعًا استثنائيًا يوم الخميس القادم، حيث سيناقش المفوض العام مع المانحين والدول المضيفة الوضع المالي الحرج للوكالة.
ومن المتوقع على ضوئه ان يتخذ المفوض العام قراره بخصوص بدء السنة الدراسية.
قال الناطق الرسمي للاونروا سامي مشعشع انه وبطلب من المفوض العام ستعقد اللجنة الاستشارية للأونروا اجتماعًا استثنائيًا يوم الخميس القادم، حيث سيناقش المفوض العام مع المانحين والدول المضيفة الوضع المالي الحرج للوكالة.
ومن المتوقع على ضوئه ان يتخذ المفوض العام قراره بخصوص بدء السنة الدراسية.
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