مشعشع: قرار بدء العام الدراسي في مدارس "الأونروا" سيتخذ الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي للاونروا سامي مشعشع انه وبطلب من المفوض العام ستعقد اللجنة الاستشارية للأونروا اجتماعًا استثنائيًا يوم الخميس القادم، حيث سيناقش المفوض العام مع المانحين والدول المضيفة الوضع المالي الحرج للوكالة.ومن المتوقع على ضوئه ان يتخذ المفوض العام قراره بخصوص بدء السنة الدراسية.