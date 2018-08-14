برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الثلاثاء، برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس، لشهر أيلول المقبل.وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن زيارة أسرى (سجن الرملة) ستكون في 13 أيلول/ سبتمبر، وأسرى (هداريم) و(هشارون) في 17 أيلول/ سبتمبر، وسجن (الدامون)- كرمل (عتليت) في 12 أيلول/ سبتمبر، و(جلبوع) 1 (جنين وطوباس)، و(شطة) في 4 أيلول/ سبتمبر، و(جلبوع) 2 في 5 أيلول/ سبتمبر، و(سجن بئر السبع) في 4 منه.وأشار إلى أن زيارة (نفحة) ستكون في 5، و(رامون) في 20، و(عسقلان) في 4، و(مجدو) المعتقلين القصر في 3 أيلول/ سبتمبر، و(مجدو) المجموعة الأولى في 13، وفي المجموعة الثانية في 17، و(النقب) المجموعة الأولى في 12، و(عوفر) في 5.