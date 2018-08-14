حماس: مقاطعة "الديمقراطية" للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

أكد القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الثلاثاء، أن قرار الجبهة الديمقراطية، بمقاطعة جلسة المجلس المركزي، تُمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.





وقال أبو زهري في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): " قرار الجبهة الديمقراطية مقاطعة جلسة المجلس المركزي، تُمثل خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لكسر حالة الاحتكار في صناعة القرار الفلسطيني، وإنهاء حالة التفرد".





وأضاف أن إصرار حركة فتح على التنكر للفصائل الرئيسية، يُحول منظمة التحرير إلى مؤسسة فتحاوية.





وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أعلنت عن مقاطعتها الدورة القادمة للمجلس المركزي، وعدم المشاركة بأعمالها المنعقدة في رام الله غداً الأربعاء، وذلك بسبب ما وصفته بـ"تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية، وإصرارها على تعطيل قرارات الإجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها".

رام الله - دنيا الوطن