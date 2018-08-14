شؤون فلسطينية

الخضور: إدخال الرياضة المائية بالمدارس الغزية.. وإشراف خارجي على تصحيح الدورة الثانية

الخضور: إدخال الرياضة المائية بالمدارس الغزية.. وإشراف خارجي على تصحيح الدورة الثانية
خاص دنيا الوطن
كشف صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أنه سيتم إدخال الرياضة المائية ضن النشاط الرياضي في المدارس الحكومية بقطاع غزة في العام الدراسي الجديد.

وقال الخضور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن ذلك يأتي ضمن تطوير خطة الأنشطة بين شطري الوطن، فالإدارة العامة للأنشطة في وزارة التربية والتعليم، تتبنى منذ سنوات بالتعاون مع اتحاد السباحة على هذه الرياضة، حيث إن هذا النوع من الرياضات، يحتاج إلى احتياطات خاصة منها ضمان وجود المنقذين، والتركيز على الطالب الذي يتقن السباحة".

وأضاف: "سيتم تنفيذ هذا المشروع في مدارسنا بقطاع غزة، وفق إطار مقنن ومحكومة بضوابط معينة بحيث تحدث المنافسات على مستوى المديريات وتحت اشراف متخصصين ووفق ضوابط السلامة العامة".

وفي سياق آخر، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي، أن الأمور تسير كما هو مخطط لها فيما يتعلق بالدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة (الإنجاز)، لافتا إلى أن يوم الخميس سيشهد الانتهاء من المباحث النظرية، على أن يكون يوم الاحد، هو الأخير في المبحث العملي المتمثل في تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن جزءاً كبيراً من الطلاب الذي تقدموا في مبحث تكنولوجيا المعلومات، هم ناجحون في الأساس، ولكن أرادوا رفع معدلاتهم، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن عمليات التصحيح وإدخال البيانات متواصلة وجارية.

وفي السياق ذاته، كشف الخضور، أن هناك وفود من خارج الوطن، ستشرف على تصحيح الامتحانات، مشيراً إلى أنها ستصل إلى أرض الوطن يوم الأحد، بعد الانتهاء من امتحان تكنولوجيا المعلومات.

وبين أنه قبل نهاية الشهر الحالي، ستكون النتائج متاحة لجميع الطلاب، ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات، أسوة بالطلاب الذين نجحوا في الدورة الأولى.

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