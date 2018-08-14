الحكومة: اجازة عيد الاضحى تبدأ يوم الاثنين 20/8 حتى مساء الجمعة 24/8

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد لله رئيس الوزراء، تعطيل كافة الدوائر الحكومية اعتبارا من صباح يوم الاثنين 20/8/2018 وحتى مساء يوم الجمعة 24/8/2018 بمناسبة عيد الاضحى المبارك.وتقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن تمنياته بأن يعيده الله علينا وقد تحرر أسرانا من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وعادت لوطننا وحدته، وتحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال والخلاص منلاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.