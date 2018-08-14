جامعة (خضوري) تظفر بثلاثة مشاريع ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم

استطاعت جامعة فلسطين التقنية- خضوري تسجيل إنجاز نوعي على مستوى برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم والتدريب والرياضة والشباب (ايراسموس بلس + ERASMUS)، من خلال تمكنها من الفوز بثلاثة مشاريع علمية مشتركة من أصل أربعة مشاريع مقدمة على مستوى الجامعات الفلسطينية و147 مقترحاً على المستوى العالمي، إذ ستعمل من خلالها الجامعة على قيادة تنفيذ مشروعين والمشاركة بالثالث مع جامعات فلسطينية أخرى، ضمن المجموعة الأولى للمشاريع المتقدمة المحققة للمعايير التي من ضمنها صياغة المقترح، وأولويات التحسين في المنطقة الجغرافية والميزانية.





ويهدف المشروع الأول الذي يحمل عنوان (تطوير الكفايات التربوية للتعليم المهني والتقني على مستوى الجامعات – بناء قدرات) إلى تعزيز مساهمة الجامعات الفلسطينية في تقوية الكفايات التربوية القائمة على البحث العلمي في مستويات التعليم المهني والتقني الخمس، من خلال بناء قدرات الكادر الأكاديمي في كليات التربية والهندسة والدبلوم، إضافة إلى التحسين القائم على التشبيك بين الأكاديميين داخل فلسطين والشركاء من الخارج.





من جهتها، أشارت عميدة كلية الآداب والعلوم التربوية ومنسقة المشروع د. نهى عطير، إلى أن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة تمثلت في أنشطة مسح الواقع من أجل حصر نقاط القوة والفجوات ومناطق التطوير، ثم التدريب داخل وخارج فلسطين، والعمل على مشاريع تخرج الطلبة ورسائل الماجستير، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية للحرفيين، ومصادر تعلم متنوعة محوسبة وغير محوسبة، وأنشطة التقييم والمتابعة.





وأوضحت د. عطير أن المشروع قدم بقيادة جامعة فلسطين التقنية خضوري من خلال التناغم والتوافق بين كليتي التربية والهندسة، وبالشراكة مع جامعات البوليتكنيك والنجاح والقدس والأمريكية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة، بالإضافة إلى خمسة جامعات أوروبية، وتبلغ ميزانيته التقديرية حوالي 600 ألف يورو لمدة 3 سنوات.





فيما يتمحور المشروع الثاني بتنسيق وإدارة الأستاذ المشارك في كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية د. سائد الخياط، حول الابتكار في علوم المياه، وتحفيز الأمن المائي ورفع المستوى الاقتصادي الاجتماعي لدول حوض المتوسط في مواجهة التغير المناخي.





وأفاد د. الخياط، أن المشروع يعنى بتقوية المراكز البحثية المتميزة لدولتي فلسطين والأردن في مجال المياه، من خلال مثلث الشراكة ما بين المراكز في الجامعات والسوق من جهة والاقتصاد المحلي والأمن من جهة أخرى، بمشاركة ست دول هي فلسطين، والأردن، واليونان، وهولندا، وقبرص، وأسبانيا، وتبلغ ميزانية المشروع حوالي 805 آلاف يورو لمدة ثلاث سنوات.





هذا وتشارك جامعة فلسطين التقنية خضوري مع الجامعات الفلسطينية الأخرى بمشروع حول تعزيز اللغة الانجليزية في المناهج والبرامج الجامعية الفلسطينية، مطوعة المشاريع الثلاث لتعزيز دورها الريادي في المجتمع على جميع المستويات، وإكمال رسالتها العلمية والبحثية كونها جامعة الدولة الأولى، وحاضنة الابتكار والإبداع في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن