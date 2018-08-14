شؤون فلسطينية

جامعة (خضوري) تظفر بثلاثة مشاريع ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم

جامعة (خضوري) تظفر بثلاثة مشاريع ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم
رام الله - دنيا الوطن
استطاعت جامعة فلسطين التقنية- خضوري تسجيل إنجاز نوعي على مستوى برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم والتدريب والرياضة والشباب (ايراسموس بلس + ERASMUS)، من خلال تمكنها من الفوز بثلاثة مشاريع علمية مشتركة من أصل أربعة مشاريع مقدمة على مستوى الجامعات الفلسطينية و147 مقترحاً على المستوى العالمي، إذ ستعمل من خلالها الجامعة على قيادة تنفيذ مشروعين والمشاركة بالثالث مع جامعات فلسطينية أخرى، ضمن المجموعة الأولى للمشاريع المتقدمة المحققة للمعايير التي من ضمنها صياغة المقترح، وأولويات التحسين في المنطقة الجغرافية والميزانية.

ويهدف المشروع الأول الذي يحمل عنوان (تطوير الكفايات التربوية للتعليم المهني والتقني على مستوى الجامعات – بناء قدرات) إلى تعزيز مساهمة الجامعات الفلسطينية في تقوية الكفايات التربوية القائمة على البحث العلمي في مستويات التعليم المهني والتقني الخمس، من خلال بناء قدرات الكادر الأكاديمي في كليات التربية والهندسة والدبلوم، إضافة إلى التحسين القائم على التشبيك بين الأكاديميين داخل فلسطين والشركاء من الخارج.

من جهتها، أشارت عميدة كلية الآداب والعلوم التربوية ومنسقة المشروع د. نهى عطير، إلى أن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة تمثلت في أنشطة مسح الواقع من أجل حصر نقاط القوة والفجوات ومناطق التطوير، ثم التدريب داخل وخارج فلسطين، والعمل على مشاريع تخرج الطلبة ورسائل الماجستير، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية للحرفيين، ومصادر تعلم متنوعة محوسبة وغير محوسبة، وأنشطة التقييم والمتابعة.

وأوضحت د. عطير أن المشروع قدم بقيادة جامعة فلسطين التقنية خضوري من خلال التناغم والتوافق بين كليتي التربية والهندسة، وبالشراكة مع جامعات البوليتكنيك والنجاح والقدس والأمريكية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة، بالإضافة إلى خمسة جامعات أوروبية، وتبلغ ميزانيته التقديرية حوالي 600 ألف يورو لمدة 3 سنوات.

فيما يتمحور المشروع الثاني بتنسيق وإدارة الأستاذ المشارك في كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية د. سائد الخياط، حول الابتكار في علوم المياه، وتحفيز الأمن المائي ورفع المستوى الاقتصادي الاجتماعي لدول حوض المتوسط في مواجهة التغير المناخي.

وأفاد د. الخياط، أن المشروع يعنى بتقوية المراكز البحثية المتميزة لدولتي فلسطين والأردن في مجال المياه، من خلال مثلث الشراكة ما بين المراكز في الجامعات والسوق من جهة والاقتصاد المحلي والأمن من جهة أخرى، بمشاركة ست دول هي فلسطين، والأردن، واليونان، وهولندا، وقبرص، وأسبانيا، وتبلغ ميزانية المشروع حوالي 805 آلاف يورو لمدة ثلاث سنوات.

هذا وتشارك جامعة فلسطين التقنية خضوري مع الجامعات الفلسطينية الأخرى بمشروع حول تعزيز اللغة الانجليزية في المناهج والبرامج الجامعية الفلسطينية، مطوعة المشاريع الثلاث لتعزيز دورها الريادي في المجتمع على جميع المستويات، وإكمال رسالتها العلمية والبحثية كونها جامعة الدولة الأولى، وحاضنة الابتكار والإبداع في فلسطين.

أخبار ذات صلة

مشعشع: قرار بدء العام الدراسي في مدارس &#34;الأونروا&#34; سيتخذ الخميس المقبل

مشعشع: قرار بدء العام الدراسي في مدارس "الأونروا" سيتخذ الخميس المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

حماس: مقاطعة &#34;الديمقراطية&#34; للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

حماس: مقاطعة "الديمقراطية" للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

شاهد: الاتحاد العام لكرة القدم يُجري قرعة دوري غزة

شاهد: الاتحاد العام لكرة القدم يُجري قرعة دوري غزة

الخضور: إدخال الرياضة المائية بالمدارس الغزية.. وإشراف خارجي على تصحيح الدورة الثانية

الخضور: إدخال الرياضة المائية بالمدارس الغزية.. وإشراف خارجي على تصحيح الدورة الثانية

جامعة الأقصى تبحث مع الاتحادات النقابية انطلاق برنامج دبلوم الثقافة العمالية

جامعة الأقصى تبحث مع الاتحادات النقابية انطلاق برنامج دبلوم الثقافة العمالية

الحكومة: اجازة عيد الاضحى تبدأ يوم الاثنين 20/8 حتى مساء الجمعة 24/8

الحكومة: اجازة عيد الاضحى تبدأ يوم الاثنين 20/8 حتى مساء الجمعة 24/8

الحكومة: أي خطة منفردة ستقود حتماً إلى مزيد من التجزئة والانقسام

الحكومة: أي خطة منفردة ستقود حتماً إلى مزيد من التجزئة والانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

شاهد: الاتحاد العام لكرة القدم يُجري قرعة دوري غزة

شاهد: الاتحاد العام لكرة القدم يُجري قرعة دوري غزة

جامعة الأقصى تبحث مع الاتحادات النقابية انطلاق برنامج دبلوم الثقافة العمالية

جامعة الأقصى تبحث مع الاتحادات النقابية انطلاق برنامج دبلوم الثقافة العمالية

الحكومة: اجازة عيد الاضحى تبدأ يوم الاثنين 20/8 حتى مساء الجمعة 24/8

الحكومة: اجازة عيد الاضحى تبدأ يوم الاثنين 20/8 حتى مساء الجمعة 24/8

جامعة (خضوري) تظفر بثلاثة مشاريع ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم

جامعة (خضوري) تظفر بثلاثة مشاريع ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم

التربية تُعلن عن مقاعد دراسية في بولندا

التربية تُعلن عن مقاعد دراسية في بولندا

الشرطة تكشف ملابسات سرقة آلاف الشواكل من داخل مزرعة أغنام

الشرطة تكشف ملابسات سرقة آلاف الشواكل من داخل مزرعة أغنام

الشرطة تكشف ملابسات قضايا تهديد وسب وشتم عبر (فيسبوك)

الشرطة تكشف ملابسات قضايا تهديد وسب وشتم عبر (فيسبوك)

منوعات

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

قتل والدتها غسلاً للشرف.. شاهد صورة نادرة لشقيق المطربة صباح

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

بعد أنباء انفصالهما.. إليك أول صورة رومانسية تجمع شيري عادل ومعز مسعود

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

شاهد: كيف تقضي ماريا كاري الصيف في أحضان حبيبها الوسيم

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:&#34;نازل مهموم&#34;.. والجمهور: &#34;نهفة تانية&#34;

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:"نازل مهموم".. والجمهور: "نهفة تانية"

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

&#34;تُمثل بشروطه ورؤيته وإلا&#34;.. تفاصيل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

"تُمثل بشروطه ورؤيته وإلا".. تفاصيل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

أسرار جديدة عن مرض إليسا.. لماذا لم يسقط شعرها؟

أسرار جديدة عن مرض إليسا.. لماذا لم يسقط شعرها؟

وزير الأوقاف المصري يخرج عن صمته ويعلق على خلع حلا شيحة الحجاب

وزير الأوقاف المصري يخرج عن صمته ويعلق على خلع حلا شيحة الحجاب

عربي

ثلاثة قتلى بانفجار قنبلة في مدينة الصدر العراقية

ثلاثة قتلى بانفجار قنبلة في مدينة الصدر العراقية

الأمم المتحدة: حوالي 30 ألف عنصر من تنظيم الدولة لا يزالون في العراق وسوريا

الأمم المتحدة: حوالي 30 ألف عنصر من تنظيم الدولة لا يزالون في العراق وسوريا

الحوثيون يحتمون بدروع بشرية في مركز الدريهمي

الحوثيون يحتمون بدروع بشرية في مركز الدريهمي

الأمن الأردني يشن حملة مداهمات جديدة في السلط

الأمن الأردني يشن حملة مداهمات جديدة في السلط