شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: القاهرة قدمت ورقة مصرية جديدة مُنقحة لملف المصالحة

قيادي فتحاوي: القاهرة قدمت ورقة مصرية جديدة مُنقحة لملف المصالحة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال القيادي في حركة (فتح)، عبد الله عبد الله، إن المسؤولين المصريين، قدموا لعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد في زيارته الأخيرة للقاهرة، ورقة مصرية مُنقحة للمصالحة الفلسطينية.

وأوضح عبد الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الورقة المصرية تأتي بعد مشاورات أجراها جهاز المخابرات العامة مع حركتي فتح وحماس، متابعاً: "لا نتوقع تطابق الآراء بين الحركتين، فيما يتعلق بملف المصالحة".

وأضاف عبد الله: "هناك خلافات جوهرية بين الحركتين بملف المصالحة؛ لكن يتوجب علينا تجنب الخلافات الداخلية وتحقيق الوحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية"، معبراً عن أمل حركته، أن تتمكم مصر من إنهاء الإنقسام.

وأشار إلى أن مصر ستدعو كافة الفصائل الفلسطينية خلال الأيام المقبلة لبحث ملف المصالحة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يجري عقد اجتماع شامل لكافة الفصائل لتحقيق تقدم بالملف.

وأكد القيادي الفتحاوي، أن حركته معنية بالخط العام المتمثل بإنهاء الانقسام فوراً، والابتعاد عن الاشتراطات المسبقة التي تعيق أي تقدم في ملف المصالحة.

وأضاف: "يجب أن نستوعب ما تطلبه المرحلة، وأول خطوة لنا هو أن تكون صفوفنا موحدة، وجبتهنا الداخلية متراصة"، لافتاً إلى أنه من المبكر لأوانه الحديث عن اجتماعات ثنائية بين حركتي فتح وحماس في الوقت الراهن. 

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